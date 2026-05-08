Sao nam 9X vừa qua đời vì bị đập đầu vào cửa kính, để lại cô con gái bé bỏng mới lên 8

Sáng 8/5, tờ Pagesix đưa tin, nam người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế người Anh Jake Hall vừa đột ngột qua đời vào sáng sớm hôm thứ Tư (theo giờ địa phương) tại 1 bữa tiệc ở Majorca, Tây Ban Nha. Nam ngôi sao trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 36, để lại cô con gái 8 tuổi. Cái chết đột ngột của Jake đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng mạng và để lại niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình, người hâm mộ.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong sau khi khi bị đập đầu vào cửa kính. Nguồn tin cho biết thêm cảnh sát phát hiện thi thể của nam người mẫu 9X tại 1 biệt thự ở Tây Ban Nha. Tại hiện trường vụ việc, Jake Hall được phát hiện có những vết thương chí mạng ở phần đầu, nghi là do các mảnh kính vỡ gây ra.

Theo lời các nhân chứng, nam ngôi sao sinh năm 1990 đã đi tiệc tùng cả đêm và sau đó tiếp tục cuộc vui tại địa điểm anh ấy đã thuê từ trước. 1 nguồn tin hé lộ thêm, Jake Hall có thể đã trở nên kích động dưới ảnh hưởng của rượu và các chất khác. Sao nam 9X cũng được cho là đã trở nên hung hăng và dường như còn cố tự làm hại bản thân bằng cách đập đầu vào các đồ vật trong biệt thự.

“Có vẻ như Jake Hall đã tự lao mình vào cửa kính, làm nó vỡ tan và chịu vết thương chí mạng từ các mảnh kính vỡ văng ra”, 1 nguồn tin thân cận tiết lộ.

Jake Hall qua đời đột ngột ở tuổi 36. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, anh bị đập đầu vào cửa kính dẫn tới vết thương chí mạng. Ảnh: IGNV

Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào hôm thứ Ba (theo giờ địa phương), Jake Hall đã chia sẻ những dòng thông điệp gây hoang mang: “Cuộc sống đôi khi thật tồi tệ. Tôi sẽ cố gắng nhớ về những điều tốt đẹp. Nhìn thấu mọi việc”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của sao nam 9X điển trai. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới gia đình của cố người mẫu, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn.

Phía tình cũ của Jake Hall - nữ người mẫu Misse Beqiri cũng vừa đưa ra thông báo thể hiện sự đau buồn sâu sắc trước cái chết đột ngột của nam ngôi sao 9X: “Tại thời điểm này, ưu tiên của Misse Beqiri là chăm sóc và bảo vệ con gái chung với Jake Hall trong bối cảnh cô bé đang phải đối mặt với nỗi đau mất cha. Phía gia đình họ cũng yêu cầu sự riêng tư và sự tôn trọng từ công chúng khi đang chìm vào nỗi đau buồn vì mất đi người thân yêu”.

Jake Hall được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình thực tế ăn khách The Only Way Is Essex. Bên cạnh đó, anh còn tích cực hoạt động với vai trò người mẫu và gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp.

Bạn gái cũ vừa có động thái đáng chú ý sau khi hay tin Jake Hall rời xa nhân thế vì bị đập đầu vào cửa kính. Ảnh: Pagesix

Nam ngôi sao qua đời đột ngột, để lại cô con gái bé bỏng mới lên 8. Ảnh: IGNV