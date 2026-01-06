Bộ phim Gia Đình Trái Dấu thu hút người xem bởi sự hài hước, tính nhân văn với những câu chuyện xung quanh gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Trong đó, con gái Dương (Quỳnh Trang) cũng là một tuyến nhân vật được khán giả quan tâm khi trong tập 16, cô nghe theo lời rủ rê của "trai đểu" Khải để tới thăm thung lũng chim nhưng lại bị Khải giở trò đồi bại.

Theo đó, Khải đưa Dương vào khách sạn, bỏ thuốc mê vào cốc nước cam và muốn giở trò xấu xa với Dương. Tuy nhiên, may mắn là Tuấn đã tìm tới và cứu Dương. Tuy nhiên, tên Khải vẫn ghi lại clip nóng và đe dọa cô.

Khải lên kế hoạch giở trò xấu xa với Dương

Không chỉ vậy, hắn còn muốn quay lại clip để đe dọa cô

Đây là cảnh cao trào của phim, tuy nhiên diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Quỳnh Trang lại nhận về những ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người bình luận trên các trang mạng của VTV cho rằng Quỳnh Trang không thể hiện được hết sự đau khổ hoang mang lo sợ trong cảnh quay này. Cô gào khóc khiến ngũ quan nhăn nhúm nhưng lại không rơi nước mắt. Cảm xúc của nhân vật chưa được đẩy lên hết mức để khán giả cảm nhận được sự bất lực của cô gái trẻ khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng rồi được cứu giúp.

"Là đã sợ hãi chưa, sao thấy diễn viên diễn nhạt quá", "Cô này phim nào cũng mắt toét vậy nhỉ", "Diễn cảnh này chán quá, tình tiết cũng chẳng đâu vào đâu", "Không biết phải nói Dương quá tin người hay ngốc nữa, xem cảnh này xong thấy bực mình", "Cảnh quay vô lý, diễn viên diễn chưa tới", là bình luận của nhiều khán giả sau tập 16.

Bên cạnh đó, người xem còn chỉ ra những chi tiết vô lý trong cảnh quay như việc Tuấn có thể tìm đến chính xác phòng khách sạn của Dương và Khải, hay việc Tuấn có thể lao lên tìm Dương. Trước đó, Dương đã bị ngấm thuốc mê tới mức ngất đi nhưng khi Tuấn lao vào, cô lại có thể tỉnh dậy la hét và phản kháng,...

Diễn xuất của Quỳnh Trang bị chê không thuyết phục người xem

Nữ diễn viên trẻ mặt mày nhăn nhó nhưng không có chiều sâu cảm xúc, ít nước mắt

"Giờ tuổi 21 rồi giới trẻ thông minh lắm, thời buổi nào rồi còn không biết bảo vệ bản thân mình, trong khi các bài học trên mạng nhan nhản ra. Hoặc nói chính xác là biên kịch cố tình tạo cao trào nhưng chưa tới", "Vô lý, bị chuốc thuốc sao tỉnh nhanh vậy? Đạo diễn bắt tỉnh sớm hay thằng kia mua thuốc mê rởm nhỉ?", "Diễn như diễn. Cô tránh ra ngay xong không có đoạn hất gì mà mở cửa ra được. Ghép cảnh cũng chán cơ. Không bằng mấy phim ngắn 3 xu nữa", " Công an của bộ phim này đâu?", khán giả chê diễn biến của phim nhiều lỗ hổng, thiếu logic.