Thời điểm hiện tại, cùng với sự bùng nổ của bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), nữ diễn viên Yeom Hye Ran dù chỉ xuất hiện trong tập 1 và một số cảnh hồi tưởng ở các tập sau đó nhưng vẫn được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong phim, cô vào vai Jeon Gwang Rye, người mẹ khốn khổ của Ae Soon (IU). Sau khi chồng đầu (bố Ae Soon) qua đời, cô tái hôn và sinh thêm 2 đứa con. Người chồng thứ 2 lười biếng, ăn bám khiến Gwang Rye phải làm trụ cột nuôi cả gia đình, dù rất thương Ae Soon nhưng không dám nhận con gái về nuôi, sợ làm khổ con gái. Sau cùng, khi thấy Ae Soon bị nhà nội coi như người ở, Gwang Rye mới uất nghẹn đến đưa con về, một mình làm hải nữ nuôi 1 chồng, 3 con nhỏ. Ở bên mẹ là điều hạnh phúc nhất với Ae Soon, đáng tiếc điều đó chẳng kéo dài được lâu. Vì quanh năm phải lặn biển, Gwang Rye đã mắc bệnh phổi và qua đời trong sự đau đớn, day dứt sợ các con không ai chăm sóc. Trên bài vị của Gwang Rye, khán giả quá sốc khi biết lúc chết, cô mới 29 tuổi nhưng lại có dáng vẻ của một người phụ nữ trên dưới tuổi 50. Có lẽ là bởi cuộc sống mưu sinh quá khốn khổ nên mới khiến Gwang Rye trông già nua, tội nghiệp như vậy

Yeom Hye Ran 49 tuổi đảm nhận vai 29 tuổi, có lẽ đây là dụng ý của ekip làm phim

Dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng nữ diễn viên Yeom Hye Ran đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi câu chuyện quá đau lòng của hai mẹ con Gwang Rye - Ae Soon. Từng cử chỉ, biểu cảm, từng lời thoại, ánh mắt của nữ diễn viên đều làm khắc sâu nỗi thống khổ của người phụ nữ bất lực trước thời cuộc, dù rất muốn nhưng không thể làm tròn trách nhiệm một người mẹ.

Yeom Hye Ran là diễn viên đã quá quen mặt trong những bộ phim gốc Netflix Hàn những năm gần đây. Đáng nói hơn khi bộ phim nào mà cô tham gia cũng gây sốt toàn cầu, dĩ nhiên bao gồm cả When Life Gives You Tangerines. Trước tác phẩm này, năm 2023, cô từng khiến khán giả phát cuồng khi xuất hiện trong bộ phim Mask Girl. Trong phim, sao nữ họ Yeom vào vai Kim Gyeong Ja - mẹ của Joo Oh Nam, kẻ đã bị nữ chính Kim Mo Mi giết hại. Dù Mo Mi đã phẫu thuật, thay hình đổi dạng, trở nên xinh đẹp nhưng Kim Gyeong Ja vẫn tìm ra tung tích, đeo bám để trả thù cho con trai. Phân cảnh nặng ký cuối phim, khi Kim Gyeong Ja dùng con của Mo Mi để bắt kẻ thù đền tội đẩy cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm.

Vai người mẹ báo thù gây ám ảnh của Yeom Hye Ran

Cũng trong năm 2023, Yeom Hye Ran còn gây sốt với bộ phim bom tấn The Glory của Song Hye Kyo. Trong phim, cô vào vai trợ thủ đắc lực, người đã giúp nữ chính thu thập bằng chứng để báo thù hội bạo lực học đường. Sự thành công của The Glory đã giúp sự nghiệp của Yeom Hye Ran rẽ hướng hoàn toàn, trở thành cái tên cực ăn khách sau nhiều năm không thực sự được quan tâm. Màn trình diễn xuất sắc trong phim của Yeom Hye Ran khiến Song Hye Kyo cũng phải kính nể vị tiền bối này. Nữ chính họ Song từng đăng ảnh của Yeom Hye Ran lên story, cảm thán, khen ngợi tiền bối. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong sự nghiệp của Song Hye Kyo khi trước đây, cô chỉ dùng tài khoản cá nhân để đăng tải về phim ảnh, thú cưng hoặc những hình ảnh đời tư, tụ tập bạn bè chứ không công khai khen ngợi đồng nghiệp như vậy.

Song Hye Kyo đặc biệt yêu mến người tiền bối này

Yeom Hye Ran sinh năm 1976, dù đã đóng phim từ năm 1999 nhưng sự nghiệp của cô khá trầm lặng, lý do một phần bởi ngoại hình không nổi bật. Dù vậy, Yeom Hye Ran vẫn kiên trì với các vai phụ và phải tới khi tròn 40 tuổi mới có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Những năm gần đây, Yeom Hye Ran liên tục hái trái ngọt, có nhiều cơ hội khẳng định mình hơn, dù là vai chính - phụ hay phản diện thì cũng ghi dấu ấn đậm nét bởi diễn xuất quá hoàn hảo.