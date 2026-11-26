Khi mùa lễ hội cuối năm gõ cửa, không khí ấm áp của những buổi sum họp lại ngập tràn trong từng căn bếp. Xuất hiện đầy ấn tượng trong chuyên đề "A Homemade Holiday With Meghan" trên tạp chí ẩm thực lừng danh Bon Appétit, bà xã Vương tử Harry mang đến cho độc giả một cái nhìn vừa thanh lịch vừa vô cùng gần gũi về nghệ thuật tiếp đón người thân. Trong thư gửi tòa soạn, Tổng biên tập Jamila Robinson đã dành những lời có cánh để khen ngợi sự tự nhiên, nét duyên dáng cùng niềm tin sâu sắc của Meghan rằng món ăn ngon chính là phương cách tuyệt vời nhất để lan tỏa sự chăm sóc và tình yêu thương.

Cả hai đã nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết khi cùng cụng ly Champagne mừng mùa lễ hội, trò chuyện về gia đình, những nhà hàng yêu thích và chương trình Netflix của Meghan. Qua từng dòng chia sẻ, Meghan khẳng định tình yêu trọn đời dành cho việc tiếp đón khách khứa, chỗ cho những chai rượu vang bình dân hay công thức nấu ăn đơn giản nhất vẫn có thể truyền tải trọn vẹn sự chu đáo và lòng hiếu khách.

Từ ký ức bánh mì nướng thời sinh viên đến triết lý đón khách không cần phô trương

Nhìn lại những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, Meghan hào hứng hồi tưởng về quãng thời gian lần đầu tập tành vào bếp với cảm hứng từ chương trình "30 Minute Meals" của Rachael Ray. Khi ấy, món ăn tủ dùng để tạo ấn tượng với bạn bè của cô chính là phiên bản nâng cấp của chiếc bánh mì kẹp phô mai nướng, được thực hiện ngay trên chiếc bếp nướng vỉ George Foreman nhỏ gọn đặt khiêm tốn ở góc bàn bếp.

Cô khéo léo kẹp giữa hai lát bánh mì loại phô mai Fontina béo ngậy, những lát táo tươi giòn ngọt cùng vài nhánh xạ hương thơm phức, rưới thêm chút dầu ô liu chất lượng cao và rắc vài hạt muối biển Maldon. Món ăn đậm chất "tinh hoa những năm đầu thập niên 2000" ấy được cô thưởng thức cùng chai rượu vang Two Buck Chuck giá rẻ từ siêu thị Trader Joe’s, tạo nên một kỷ niệm tươi đẹp khó quên.

Thời gian có thể đổi thay, nhưng triết lý đón khách của Meghan vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Cô bày tỏ rằng bản thân luôn tin tưởng những nét chấm phá nhỏ bé chính là tất cả những gì cần thiết để biến một điều bình thường trở nên đặc biệt, nhất là khi chào đón những người thân yêu ghé thăm, và mọi thứ tuyệt đối không nhất thiết phải trở nên quá phô trương hay cầu kỳ.

Sự chăm chút tinh tế cho khách lưu trú và nghệ thuật gửi trao quà tặng tự tay làm

Đối với những vị khách ở lại qua đêm dịp Giáng sinh, Meghan luôn chuẩn bị bàn ăn chỉn chu từ ngày hôm trước để khi tiếng chuông cửa cất lên, chủ nhà có thể thong dong chào đón bạn bè bằng những cái ôm ấm áp và ly thức uống mừng gặp mặt. Cô cài sẵn giờ cho máy pha cà phê tự động để hương thơm nồng nàn đánh thức khách vào buổi sáng hôm sau, đồng thời lấp đầy tủ lạnh với ngũ cốc granola, bánh mì bagel, sữa chua, các loại quả mộng, cá hồi hun khói cùng nụ bạch hoa.

Trên bàn bếp, một mẩu giấy nhắn viết tay dịu dàng với dòng chữ "Tôi rất hạnh phúc vì sự có mặt của bạn" được đặt ngay ngắn như một lời chào nồng hậu. Sự tinh tế ấy còn tiếp nối ở nghệ thuật tặng quà khi Meghan thường tự tay chuẩn bị những món ăn vừa vặn với không khí buổi tiệc, như một hũ hạt nướng gia vị ấm áp hay chiếc bánh mì nướng cuộn mứt thơm lừng có thể dùng làm bữa sáng ngày hôm sau.

Dù trao gửi bất kỳ món quà nào, cô cũng đều tỉ mỉ bọc lại bằng giấy thủ công hay giấy lụa, buộc bằng dải nơ mềm mại hoặc dây thừng bếp mộc mạc, rồi cài thêm một bông hoa nhỏ hay nhánh hương thảo tươi để gửi gắm trọn vẹn sự quan tâm chân thành.