Trấn Thành bị lừa

Tập 10 Running Man Vietnam mùa 3 với chủ đề Giáng sinh không lạnh vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả bởi không khí lễ hội ấm áp, những màn chơi game đặc sắc, đặc biệt là cú lừa ngoạn mục khiến Trấn Thành - người vốn nổi tiếng với khả năng suy luận sắc bén - rơi vào thế bị động từ đầu đến cuối.

Ngay trong phần đầu của tập 10, chương trình mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng với sự xuất hiện của ông già Noel do Lê Nhân thủ vai và trao tặng mỗi thành viên một chiếc tất Noel. Tuy nhiên, chiếc tất của Trấn Thành bất ngờ biến mất, mở ra hàng loạt thử thách, nhiệm vụ của tập.

Không khí Giáng sinh ngập tràn trong phần mở đầu tập 10 Running Man Vietnam mùa 3.

Các thành viên phải trải qua ba cuộc đua để nhận manh mối, nhằm tìm ra kẻ trộm tất. Sau khi hoàn thành các cuộc đua, ở vòng bỏ phiếu cuối cùng nếu tìm ra được kẻ trộm thì nhiệm vụ thành công. Người chiến thắng sẽ nhận được quà Giáng sinh, còn kẻ trộm phải nhận hình phạt.

Ở nhiệm vụ đầu tiên - Ngụp nước mùa đông, các nghệ sĩ tham gia phải úp mặt vào chậu nước lạnh buốt để đếm số, thử thách sức chịu đựng trong thời tiết giá lạnh. Ninh Dương Lan Ngọc là người chiến thắng thử thách đầu tiên. Nữ diễn viên nhận được hai gợi ý về tên trộm là tấm ảnh lỗ mũi và bàn tay cầm ô dưới mưa. Với những gợi ý này, sự nghi ngờ đổ dồn về Quang Trung và Anh Tú Atus.

Các thành viên tham gia nhiệm vụ nhằm tìm ra kẻ trộm tất của Trấn Thành.

Sau đó, các thành viên bước vào nhiệm vụ tiếp theo - Tuyết đầu mùa. Trong nhiệm vụ này, Trấn Thành bất ngờ thể hiện phong độ áp đảo. Với trò chơi ngậm nước - oẳn tù tì - đánh gối bột mì, nam MC lần lượt hạ gục bảy thành viên khác. Chiến thắng tuyệt đối mang về cho Trấn Thành thêm một manh mối - hình ảnh bàn tay nam giới đeo đồng hồ. Gợi ý này khiến Quang Trung trở thành cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất.

Ở nhiệm vụ cuối có tên Bom nước khổng lồ, lần lượt 3 đội sẽ thực hiện nhiệm vụ. Khi một thành viên đứng dưới quả bom nước khổng lồ, bóng sẽ bắt đầu phồng to. Trong lúc đó, các thành viên còn lại thay phiên bật nhảy trên bạt nhún để làm nổ các quả bóng mực. Nếu đội làm vỡ hết 6 quả bóng trước khi quả bóng khổng lồ phát nổ, đội sẽ vượt qua thử thách. Đội hoàn thành trong thời gian nhanh nhất sẽ trở thành đội chiến thắng nhiệm vụ này.

Ở nhiệm vụ này, các đội thi đấu trong không khí vừa căng thẳng vừa hài hước. Trong khi đội của Trấn Thành không đạt kết quả như mong đợi, các đội khác lại phối hợp khá trơn tru. Những gợi ý tiếp theo càng khiến Trấn Thành rơi vào trạng thái hoang mang, bởi mọi manh mối dường như mâu thuẫn lẫn nhau.

Kết quả chung cuộc khiến Trấn Thành thẫn thờ.

Cao trào của tập 10 đến ở vòng quyết định, khi Trấn Thành tin rằng mình đã nắm chắc chân tướng sự việc và kiên định với lựa chọn của mình. Thế nhưng, ngay khi đưa ra kết quả, Trấn Thành lại là người duy nhất chịu hình phạt dội nước đá.

Đến đây, chương trình mới tiết lộ nhiệm vụ ẩn giao cho tất cả các thành viên Running Man. Luật chơi công khai là truy tìm chiếc tất đỏ của Trấn Thành nhưng thực chất là cuộc đối đầu giữa Trấn Thành và 8 thành viên còn lại. Cả 8 người đều phải góp sức giấu chiếc tất và tìm mọi cách đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Trấn Thành. Nếu Trấn Thành không phát hiện ra cả 8 thành viên, chỉ có nam MC chịu phạt.

Trấn Thành thẫn thờ sau khi biết sự thật. Nam MC suýt khóc, vỡ òa cảm xúc vì vừa bị trộm tất, không được nhận quà của chương trình và bị tất cả các thành viên lừa dối. Tập 10 khép lại khi các thành viên bất ngờ bị đội quân áo đen bắt giữ và điều tra viên xuất hiện. Đây cũng là diễn biến góp phần hé lộ tình tiết trong tập 11 của chương trình.