Ban đêm là thời điểm cơ thể bước vào quá trình phục hồi, nhưng cũng chính khi ấy các tế bào ung thư hoạt động mạnh, khiến hệ miễn dịch suy giảm và nhiều cơ quan phải làm việc quá tải. Sau một đêm dài, sự mất cân bằng này bộc lộ rõ rệt vào buổi sáng - lúc cơ thể vừa tỉnh dậy và đang thiếu nước, thiếu năng lượng, thay đổi tư thế. Vì vậy, các chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK) cảnh báo đây là thời điểm những dấu hiệu ung thư dễ "lộ mặt". Nếu vừa thức dậy mà gặp 6 dấu hiệu dưới đây, bạn nên đi khám sớm:

1. Rất khó để thức dậy

Ảnh minh họa

Ngủ sớm, ngủ đủ nhưng sáng hôm sau vẫn cực kỳ khó rời giường là tín hiệu bất thường. Lý do là ban đêm, tế bào ung thư hoạt động mạnh, khiến hệ miễn dịch suy kiệt. Người bệnh còn dễ mất ngủ, đau đớn hoặc ngủ chập chờn. Một số ung thư như ung thư tủy gây tăng canxi máu, khiến sáng dậy cơ thể rã rời, kiệt sức.

2. Mệt mỏi triền miên

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh nhân ung thư. Các tế bào ung thư “cướp” hết chất dinh dưỡng, khiến cơ thể trống rỗng năng lượng. Đặc biệt, ở ung thư máu, tủy xương suy giảm khả năng sản xuất hồng cầu vận chuyển oxy, khiến người bệnh uể oải ngay từ sáng sớm.

3. Hôi miệng bất thường

Hôi miệng buổi sáng thường hết sau khi súc miệng, đánh răng. Nhưng nếu mùi hôi kéo dài, không thuyên giảm, hãy cảnh giác.

- Ung thư phổi, phế quản gây tích tụ đờm, chất nhầy sinh mùi khó chịu.

- Ung thư gan làm tăng amoniac trong máu, dẫn tới hôi miệng, buồn nôn.

- Ung thư dạ dày gây trào ngược, ợ chua, miệng nặng mùi.

Đây đều là tín hiệu lạ mà cơ thể gửi đi.

4. Đau đầu hoặc đau bụng buổi sáng

Theo Tổ chức Nghiên cứu Khối u Não, đau đầu dữ dội kèm buồn nôn, choáng váng sau khi ngủ dậy là dấu hiệu điển hình của u não. Ung thư gan gây đau tức hạ sườn phải, còn ung thư dạ dày tạo cảm giác đau vùng bụng giữa. Nếu cơn đau lặp lại thường xuyên mỗi sáng, cần đi khám ngay.

5. Buồn nôn và nôn

Khoảng 70% bệnh nhân ung thư trải qua buồn nôn, đặc biệt vào buổi sáng. Ung thư vú di căn lên não thường khiến bệnh nhân vừa dậy đã nôn ói, kèm mệt mỏi. Tình trạng tương tự cũng gặp ở ung thư gan, ung thư thận. Dù buồn nôn cũng có thể do thuốc hoặc bệnh lý khác, nhưng nếu lặp lại liên tục sau khi ngủ dậy, đó có thể là tín hiệu nguy hiểm.

Ảnh minh họa

6. Bất thường khi đi vệ sinh

Tiểu nhiều, tiểu gấp vào buổi sáng thường gặp ở ung thư bàng quang, thận hoặc tủy. Nước tiểu có bọt, máu, màu nâu sẫm, mùi lạ đều cảnh báo nguy cơ cao. Không chỉ vậy, phân đen, có máu hoặc tiêu chảy sớm liên tục cũng là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày, ruột.

Không phải cứ có một trong những biểu hiện trên là chắc chắn mắc ung thư, nhưng nếu sáng nào cũng gặp đi gặp lại nhiều lần thì tuyệt đối không nên chủ quan. Việc thăm khám sớm, tầm soát định kỳ chính là “lá chắn” quan trọng nhất để phát hiện ung thư từ giai đoạn đầu - khi cơ hội chữa trị vẫn còn rất lớn.