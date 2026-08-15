Sáng 15/8, thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi cuối.

Thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều 15/8 được bố trí dự phòng.

Theo kế hoạch thi được công bố trước đó, môn vật lí có 140 thí sinh đăng ký; hóa học 113 thí sinh; sinh học 38 thí sinh; lịch sử 113 thí sinh; địa lý 37 thí sinh; tin học 4 thí sinh; Ngoại ngữ 207 thí sinh (tiếng Anh 198; tiếng Trung Quốc 7; tiếng Nhật 1 và tiếng Hàn 1).

Khoảng 6h30, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến trường chuẩn bị bước vào bài thi môn tự chọn.

Ghi nhận tại điểm thi, thời tiết buổi sáng mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến trường và thực hiện bài thi.

Không khí tại khu vực điểm thi diễn ra nghiêm túc, các thí sinh nhanh chóng ổn định vị trí, chuẩn bị bước vào buổi thi.

Thời gian làm bài từ 7h35 với môn tự chọn 1 và 8h40 với môn tự chọn 2.

Thí sinh chuyên Tuyên Quang đến điểm thi sáng 15/8.

Trước đó, ngày 14/8 các thí sinh dự thi ngày đầu tiên. Buổi sáng, 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%.

Chiều cùng ngày, 326/326 thí sinh dự thi môn Toán, cũng đạt tỷ lệ 100%. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

Kết thúc các buổi thi, thí sinh đánh giá: đề thi vừa sức, tương đương với đề thi tốt nghiệp lần trước.

Thầy giáo Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình nhận định, đề Toán có các câu hỏi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có những câu hỏi với mức độ yêu cầu cao hơn nhằm phân hóa học sinh khá, giỏi.

Một số dạng câu hỏi có sự tương đồng với đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, qua đó góp phần đánh giá và phân loại tốt học sinh, đặc biệt là những học sinh có năng lực nổi trội.

Nhìn chung, đề thi bám sát chương trình, các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu được thiết kế rõ ràng, không mang tính đánh đố.

Bên cạnh đó, khoảng 30% số câu hỏi đòi hỏi học sinh phải có tư duy linh hoạt, khả năng mô hình hóa toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là những yêu cầu cần thiết để tạo sự phân hóa giữa học sinh khá và giỏi.

Liên quan đến việc gian lận thi, trước đó Bộ GD&ĐT đã huỷ kết quả thi Tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Bộ cũng quyết định tổ chức Cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang thi lại ngày 14 - 15/8. Kỳ thi được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo Hội đồng thi, điểm thi bố trí 15 phòng thi và cử 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

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