Sau buổi Sơ duyệt cấp nhà nước diễn ra vào tối 25/4, vào sáng 27/4 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra từ 7h sáng 27/4 (dự phòng ngày 28-4) trên trục đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (quận 1).

Đây là buổi tổng duyệt cuối trước ngày lễ kỷ niệm 30/4 chính thức, chính vì vậy người dân đi xem diễu hành lưu ý tuyệt đối không vào khu vực giới hạn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.

Người dân rất mong chờ để theo dõi buổi Tổng duyệt vào ngày mai 27/4. Ảnh: Tiền phong.

Những tuyến đường nào bị cấm?

Theo thông báo từ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, buổi tổng duyệt sẽ diễn ra từ 7h đến 12h ngày 27/4/2025, với các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua nhiều tuyến đường chính tại quận 1, quận 3, và quận 7. Tuy nhiên thời gian cấm xe đi lại, dừng đỗ sẽ bắt đầu từ 3h sáng đến hết 12h ngày 27/4 (khung thời gian cấm tương tự nếu tổng duyệt vào ngày dự phòng).

Để phục vụ buổi tổng duyệt và người dân đi xem sự kiện thuận lợi, Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) thông báo điều chỉnh giao thông, cấm xe nhiều tuyến đường trong trung tâm TP.HCM như sau:

Đường Lê Duẩn (quận 1): Đoạn từ Công xã Paris đến giao lộ Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện từ 4h30 đến 13h. Đây là khu vực chính diễn ra lễ đài và các nghi thức tổng duyệt.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1 và quận 3): Đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Điện Biên Phủ cấm xe từ 5h đến 13h, trừ các phương tiện tham gia sự kiện.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (quận 1): Cấm tất cả phương tiện từ 5h đến 13h. Các tuyến đường lân cận như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng cũng hạn chế xe lớn.

Đường Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ (quận 3): Hạn chế di chuyển từ 6h đến 12h, đặc biệt tại các giao lộ lớn như Nguyễn Đình Chiểu – Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng.

Khu vực Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Tao Đàn: Các lối vào chính từ đường Tôn Đức Thắng và Cách Mạng Tháng Tám sẽ cấm xe từ 6h đến 12h để phục vụ các khối diễu hành.

Ngoài ra, các tuyến đường phụ lân cận như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, và Hai Bà Trưng sẽ hạn chế xe tải và xe khách trên 16 chỗ trong khung giờ từ 6h đến 12h để giảm ùn tắc.

Người dân không đi vào khu vực giới hạn này, chọn lộ trình thay thế phù hợp. Nguồn: PC08

Người dân xem Tổng duyệt cần lưu ý gì?

Theo thông báo từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, và khu vực Công viên Bến Bạch Đằng sẽ cấm dừng đỗ hoàn toàn trong các khung giờ diễn ra tổng duyệt (3h-12h ngày 27/4) và lễ chính thức (3h-12h ngày 30/4). Các bãi giữ xe tại khu vực trung tâm cũng bị hạn chế do nằm trong vùng cấm, khiến nguy cơ thiếu chỗ đỗ xe gia tăng, đặc biệt khi lượng người đổ về dự kiến rất lớn.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khuyến cáo người dân và các phương tiện lưu thông cần lưu ý:

Chủ động điều chỉnh lộ trình: Người dân nên sử dụng các tuyến đường thay thế như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, hoặc Xa lộ Hà Nội để di chuyển giữa các quận trong khung giờ cấm. Các ứng dụng bản đồ giao thông cũng được khuyến khích sử dụng để cập nhật tình hình.

Ưu tiên phương tiện công cộng: Xe buýt, taxi, và xe công nghệ là lựa chọn phù hợp để di chuyển trong ngày 27/4. Tuy nhiên, một số tuyến xe buýt qua khu vực trung tâm (như tuyến số 1, 19, 45) sẽ tạm ngưng hoặc đổi lộ trình.

Hạn chế di chuyển bằng xe cá nhân: Các phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô, nên tránh khu vực trung tâm trong khung giờ cấm để không ảnh hưởng đến công tác tổ chức.

Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng: Lực lượng công an giao thông, quân đội, và dân quân sẽ được bố trí dày đặc tại các giao lộ để phân luồng và đảm bảo an ninh. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn, không dừng đỗ tại các khu vực cấm.

Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến các tuyến đường diễn ra lễ Tổng duyệt. Ảnh: Thanh niên.

Sau khi vào các khu vực diễn ra Tổng duyệt, người dân cũng cần lưu ý:

Tránh mang túi lớn, đồ trang sức giá trị để đề phòng móc túi. Giữ ví, điện thoại ở túi trước hoặc túi đeo sát người. Ngoài ra, người dân nên mang theo áo khoác nhẹ, mũ, ô, áo chống nắng để đề phòng mưa dông.

Đặc biệt nếu gia đình nào có trẻ em, nên ưu tiên chọn những vị trí an toàn, thoáng đãng như Công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc Công viên Tao Đàn thay vì khu lễ đài. Tránh khu vực gần pháo binh. Đặt trẻ ở vị trí thoáng, dễ quan sát, luôn nắm tay trẻ, đeo dây an toàn, hoặc gắn thẻ có thông tin liên lạc (tên, số điện thoại phụ huynh). Dặn trẻ không đi theo người lạ. Nếu trẻ lạc, liên hệ công an hoặc điểm hỗ trợ gần nhất.