Sáng 4/2: Giá vàng tăng mạnh nhất 17 năm

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 7h giao dịch quanh mức 4.950 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng 6,13% trong phiên giao dịch 3/2 sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp.

Giá vàng phiên hôm qua ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2008, khi các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào các kim loại này sau đợt giảm mạnh.

"Thị trường đã bị bán quá mức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo. Những gì chúng ta thấy hôm nay là sự phục hồi," nhà phân tích Peter Fertig của Quantitative Commodity Research cho biết.

"Bạn cũng thấy các nhà đầu tư đã bán ra để chốt lời giờ lại coi giá đã hấp dẫn để mua vào", Peter Fertig nói thêm.

Trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng ông Warsh sẽ ưu tiên việc cắt giảm lãi suất, họ cũng dự đoán ông Warsh sẽ thắt chặt bảng cân đối kế toán của Fed, một động thái thường hỗ trợ đồng đô la.

Các nhà phân tích dự đoán đà tăng giá của kim loại quý này sẽ tiếp tục và kỳ vọng nó sẽ đạt mức cao kỷ lục mới vào cuối năm nay.

"Giá vàng hiện đã vượt qua ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 4.858 đô la, chuyển trọng tâm sang mức 5.000 đô la ," Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết báo cáo việc làm tháng Giêng được theo dõi sát sao sẽ không được công bố vào thứ Sáu tuần này do chính phủ liên bang tạm ngừng hoạt động một phần.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu giờ sáng 4/2, giá vàng đi ngang so với mức chốt phiên trước, khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mặt bằng giá cao sau phiên tăng mạnh hôm qua

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 173,5 triệu đồng/lượng và bán ra 176,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 172 – 175 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đứng ở vùng cao nhất thị trường, 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua với vàng miếng tăng 10,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng khoảng 9 – 9,2 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 171,5 174,5 173,5 176,5 PNJ 172 175 173,5 176,5 DoJi 172 175 173,5 176,5 Bảo Tín Minh Châu 173,5 176,5 173,5 176,5 Bảo Tín Mạnh Hải 173,5 176,5 173,5 176,5

Mạnh Đức