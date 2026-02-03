Sáng 3/2: Giá vàng quay đầu tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 7h30 ở mức 4.823 USD/ounce, tăng 3,5% so với mức đóng cửa hôm qua.

Trước đó, giá vàng đã giảm 14% trong ba phiên giao dịch gần nhất và có thời điểm xuống dưới 4.500 USD/ounce. Chỉ riêng phiên ngày 30/1, vàng đã giảm 9,8%, tổng cộng đã bốc hơi khoảng 900 USD so với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1.

"Vàng và bạc đang như tàu lượn siêu tốc, khi đã lên tới đỉnh, lực hấp dẫn sẽ kéo bạn tuột xuống", chuyên gia phân tích John Meyer từ SP Angel cho biết.

Giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng trong tháng 1 và một loạt thông tin làm giảm nhu cầu trú ấn rủi ro vào kim loại quý.

Cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Vàng cũng chiụ áp lực khi do Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng cao. Ông Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn rủi ro vào vàng cũng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có tín hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Ngoại giao Iran, nước này hy vọng những nỗ lực ngoại giao nhằm tránh chiến tranh với Mỹ sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Nhiều quốc gia ở Trung Đông đã đóng vai trò trung gian để trao đổi thông điệp với Mỹ, và ưu tiên của Iran trong các cuộc đàm phán là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Bất chấp đợt giảm sâu, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng khi nhìn nhận đây không phải là sự khởi đầu cho một xu hướng giảm dài hạn.

"Các yếu tố hiện tại chưa đủ để tạo ra một đợt đảo chiều bền vững của giá vàng", chuyên gia Michael Hsueh từ Deutsche Bank viết trong một báo cáo, cho rằng nhà đầu tư vẫn đang đặt cược lớn vào khả năng tăng giá và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động hơn là sụp đổ.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Tổ chức này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, viện dẫn xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

"Ngay cả với sự biến động ngắn hạn gần đây, chúng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào triển vọng lạc quan của vàng trong trung hạn dựa trên xu hướng đa dạng hóa ổn định, mang tính cấu trúc và liên tục, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiệu suất của tài sản thực vẫn vượt trội so với tài sản giấy tờ," JP Morgan cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu buổi sáng 3/2, giá vàng chưa thay đổi so với cuối phiên trước, khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mặt bằng giá sau nhịp giảm mạnh hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết vàng miếng ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đứng ở vùng cao hơn, 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 3/2 Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,8 165,8 163 166 DoJi 162,8 165,8 163 166 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 163 166

Mạnh Đức