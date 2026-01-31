Sáng 31/1: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn "bốc hơi" 19 triệu/lượng kể từ đỉnh

Ngay khi mở cửa sáng 31/1, giá vàng trong nước đồng loạt giảm 9 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC chỉ còn 169,0 - 172,0 triệu đồng/lượng, giảm tới 19 triệu đồng/lượng kể từ đỉnh.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải trong sáng nay giảm tới 9 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, về mức 169 - 172 triệu đồng/lượng. SJC giảm giá vàng nhẫn trơn xuống ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,6 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Sáu và đang hướng tới mức giảm trong ngày sâu nhất kể từ năm 1983, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới.

Cụ thể, vàng giao ngay đêm qua (giờ Việt Nam) có thời điểm giảm tới 9,5% xuống còn 4.883,62 USD/ounce, bay hơi hơn 700 USD/ounce mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce trong phiên thứ Năm. Hiện, giá vẫn đang giao động quanh ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết thị trường đã đến lúc cần một nhịp điều chỉnh, và các yếu tố kích hoạt là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, từ việc công bố Chủ tịch Fed mới cho đến các dòng chảy vĩ mô rộng hơn.



"Cho dù nhìn vào diễn biến của đồng USD hay kỳ vọng về lợi suất thực, thì sự kết hợp của các động lực này đã góp phần kích hoạt hoạt động chốt lời," bà nói.

Ông Trump đã chọn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch Fed từ tháng 5, đưa một nhân vật thường xuyên chỉ trích ngân hàng trung ương vào vị trí lãnh đạo then chốt.

Bất chấp đợt giảm mạnh, giá vàng vẫn đang trên đà tăng hơn 13% trong tháng này, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp.

Chỉ số USD Index (.DXY) tăng 0,7%, phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn năm đạt được đầu tuần, khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

"Tháng 1/2026 đã khép lại, và nó sẽ được ghi nhận là tháng biến động mạnh nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý," bà Nicky Shiels, Trưởng chiến lược kim loại tại MKS PAMP SA, viết trong một báo cáo.

Bà cho rằng các mốc 4.600 USD/ounce đối với vàng, 80 USD/ounce đối với bạc và 2.000 USD/ounce đối với bạch kim là những ngưỡng giảm hợp lý, đồng thời nhấn mạnh giá cần tiếp tục điều chỉnh để thiết lập lại nền tảng cho một xu hướng tăng bền vững hơn.

Tại thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay (31/1), giá vàng miếng, vàng nhẫn chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên trước đó.

Trong hôm qua (30/1), giá vàng miếng SJC giảm từ 8,6 đến 10,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ hiện cùng giao dịch tại ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đã mất gần 11 triệu đồng/lượng trong một ngày, giảm về mức 177 - 180 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 177-180 triệu đồng/lượng, giảm tới 9,3 triệu đồng sau phiên giao dịch hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo về mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tương đương giá mua - bán vàng miếng SJC.

Linh San



