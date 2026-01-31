Giá vàng hôm nay 31/1: Cắm đầu lao dốc, mất mốc 5.000 USD/oumce

Theo nguồn tin từ Reuters , giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi vừa lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần, do tâm lý lo lắng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm mạnh lãi suất dần suy yếu và đồng USD ổn định trở lại.

Giá vàng đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong thông báo trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã biết ông Warsh trong thời gian dài và tin tưởng ông sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed xuất sắc nhất trong lịch sử. Ông Trump cho rằng ông Warsh sẽ là "hình mẫu lý tưởng" và khó có thể gây thất vọng.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Warsh, 55 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell vào tháng 5 tới.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và có thể đối mặt với những khó khăn hơn nữa khi lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, với giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tổng thể tăng 0,5% trong tháng 12, sau mức tăng 0,2% của tháng 11, Bộ Lao động Mỹ thông báo hôm thứ Sáu. Vàng đã gặp khó khăn kể từ chiều thứ Năm, và dữ liệu lạm phát mới nhất đang tạo thêm áp lực cho kim loại quý.

Mặc dù thị trường vàng không mấy chú ý đến lãi suất của Mỹ nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng áp lực lạm phát cao hơn có thể đưa mối quan hệ truyền thống này trở lại tâm điểm. Giá sản xuất tăng có thể buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Hôm thứ Tư, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3,5% đến 3,75% và dự kiến sẽ duy trì lập trường trung lập trong vài tháng tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết thêm, rủi ro tăng lạm phát và giảm việc làm đều đã giảm nhẹ. Ông Powell cho rằng, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương đang ở vị thế tốt để có thể dành thời gian quan sát diễn biến hoạt động kinh tế đến cuối năm 2026.

Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng vẫn có những lý do cơ bản để vàng giữ giá cao như trước. Tính từ đầu năm đến khi đạt mức cao kỷ lục vào hôm 29/1, giá vàng đã tăng gần 30%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/1, giá vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI mua vào 178 triệu đồng/lượng; bán ra 181 triệu đồng/lượng, giảm 8,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 177 - 180 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng mua vào 178 triệu đồng/lượng; bán ra 181 triệu đồng/lượng, giảm 9,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.889 USD/ounce, giảm 489,6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích nhận định, khả năng một lãnh đạo Fed mới ít ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ hơn, cùng với sự phục hồi của đồng USD và tình trạng thị trường bị mua quá mức đã khiến giá vàng điều chỉnh mạnh.

Đồng USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều năm, một phần nhờ quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed hôm 28/1, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho người mua nắm giữ các ngoại tệ khác. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Bất chấp đợt điều chỉnh này, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20% chỉ tính riêng trong tháng 1/2026. Đây là tháng tăng giá thứ sáu liên tiếp và là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ năm 1980, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị và kinh tế vẫn tiếp diễn.