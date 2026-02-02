Sáng 2/2: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng trong nước sáng 2/2 đồng loạt giảm mạnh so với cuối tuần trước, với vàng miếng giảm 3,4 – 5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm 2 – 5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 165,6 triệu đồng/lượng và bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. DOJI điều chỉnh mạnh hơn, niêm yết vàng miếng ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá vàng miếng xuống 164 – 167 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 5 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 165,1 – 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng. PNJ hạ giá vàng nhẫn xuống 164,9 – 168,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. DOJI ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, niêm yết 163,8 – 166,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chào bán ở mức 167 – 170 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh về 164 – 167 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng lúc 9h (triệu đồng/lượng) Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 165,1 168,1 165,6 168,6 PNJ 164,9 168,1 165,6 168,6 DoJi 163,8 166,8 164 167 Bảo Tín Minh Châu 167 170 165,6 168,6 Bảo Tín Mạnh Hải 164 167 164 167

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (2/2) sau khi lao dốc hơn 9% vào hai phiên cuối tuần trước.

Tại thời điểm 9h30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,03% xuống 4.741 USD/ounce. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1,giá vàng giao ngay đã giảm 8,8% xuống 4.889 USD/ounce và giá vàng giao tháng 4 giảm 11% xuống 4.763,1 USD.

Đợt bán tháo mạnh nhất một ngày của vàng trong lịch sử diễn ra chỉ hai ngày sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng kỷ lục trong một phiên. Từng đạt mức cao 5.602 USD/ounce hôm thứ Năm, giá vàng đã tăng 29,5% chỉ trong tháng 1.

Các chuyên gia nhận định mức tăng quá mạnh trong một thời gian quá ngắn, đặc biệt chỉ trong tháng đầu năm, là không bền vững.

"Vài ngày qua thị trường kim loại đã trở nên cực kỳ biến động", ông Neil Welsh, Giám đốc bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nói với Kitco News.

"Đối với các kim loại quý, sự điều chỉnh là điều hoàn toàn dễ hiểu sau đợt tăng quá nhanh và quá mạnh trong tháng 1. Vàng và bạc đã bị đẩy lên vùng quá mua, với mức tăng lần lượt gần 20% và trên 40%. Tâm lý đầu cơ, đòn bẩy và hoạt động quyền chọn đều đạt mức đỉnh ngắn hạn", ông Neil Welsh nói thêm.



