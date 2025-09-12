Sáng 12/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC tiếp tục 'sập' mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 - 127 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng lao dốc, mất 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện còn 129,5 - 132 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI hay Công ty SJC chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng miếng tại những doanh nghiệp này đang niêm yết ở mức 130 – 133,3 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết quanh các mức: Bảo Tín Minh Châu 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng; PNJ 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng; Công ty SJC 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng; DOJI 127,3 – 130,3 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng nhẫn, vàng SJC tại các doanh nghiệp này cũng giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện đứng ở 3.630 USD/ounce, giảm gần 3 USD so với chốt phiên trước.

Giá vàng thế giới bắt đầu suy yếu nhưng vẫn hồi phục so với mức thấp trong ngày, sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ tăng mạnh và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nhích lên. Trái ngược, giá bạc ghi nhận diễn biến tích cực. Hợp đồng vàng giao tháng 12 hiện giảm 6,8 USD xuống còn 3.675,1 USD/ounce; trong khi bạc giao tháng 12 giảm 0,385 USD, còn 41,98 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng thêm 27.000 so với tuần trước, lên mức 263.000 đơn, cao hơn kỳ vọng 235.000 đơn của thị trường. Diễn biến này được giới phân tích xem là tín hiệu “nới lỏng” có lợi cho phe ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Trong khi đó, lạm phát Mỹ tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 1 và cao hơn mức 2,7% của tháng 7. Giá cả leo thang chủ yếu đến từ nhóm thực phẩm, ô tô đã qua sử dụng và xe mới. CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức 0,2% của tháng 7 và dự báo 0,3%. Core CPI (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) giữ nguyên ở mức 3,1%, bằng tháng 7 và cũng là đỉnh của tháng 2. Riêng theo tháng, chỉ số này tăng 0,3%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cuộc họp chính sách tiền tệ vừa qua quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD suy yếu, giá dầu thô giảm về quanh 62,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,015%.

Ông Desmond Lachman, Chuyên gia cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện nhiều khả năng sẽ xảy ra trước khi Washington có sự điều chỉnh chính sách.

Ông Lachman cho rằng, sự tăng tốc chóng mặt của giá vàng từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump là dấu hiệu sớm cho thấy bất ổn tiềm tàng ở đồng USD và thị trường trái phiếu. Ông cho rằng chính quyền cần sớm thay đổi định hướng để lấy lại niềm tin thị trường, nếu không các cú sốc lớn có thể xảy ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo ông Lachman, đà tăng ngoạn mục của vàng trong năm 2025 vượt xa các loại tài sản khác, phản ánh lo ngại Mỹ sẽ “dùng lạm phát để xóa nợ công.” Gói cắt giảm thuế quy mô lớn vừa qua khiến thâm hụt ngân sách duy trì trên 6,5% GDP trong dài hạn, đẩy nợ công lên mức dự báo 128% GDP vào năm 2034 - tương tự Hy Lạp.

Ông Lachman cũng nhấn mạnh xu hướng các ngân hàng trung ương toàn cầu gia tăng dự trữ vàng, giảm phụ thuộc USD. Điều này bắt nguồn từ sự mất niềm tin vào Mỹ sau khi Washington nhiều lần “vũ khí hóa” đồng tiền trong các xung đột quốc tế và áp thuế quan trừng phạt tùy tiện. Không chỉ vàng, đồng USD đã mất khoảng 10% giá trị từ đầu năm, trong khi trái phiếu Kho bạc cũng dần đánh mất vị thế “hầm trú ẩn an toàn.”

Ông Lachman dẫn lại lời cố giáo sư MIT Rudi Dornbusch: “Khủng hoảng tài chính thường chậm hơn chúng ta nghĩ, nhưng khi nổ ra thì nhanh hơn nhiều.” Theo ông, những tín hiệu rõ ràng từ vàng và USD cho thấy niềm tin đang lung lay, song khó kỳ vọng chính quyền Trump thay đổi trước khi khủng hoảng thực sự diễn ra.