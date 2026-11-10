Săn sale 11.11 Lazada: Đồ thiết yếu giảm đến 47%, thêm voucher để giỏ hàng tiết kiệm hơn

Mua sắm tiết kiệm không nhất thiết là cắt giảm mọi khoản chi, mà đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng thời điểm để mua những món chắc chắn sẽ sử dụng. Đặc biệt với các gia đình có con nhỏ, những khoản tiền dành cho nước giặt, gạo, thực phẩm hay sữa bột thường xuất hiện đều đặn trong ngân sách hằng tháng. Vì vậy, tận dụng các đợt giảm giá lớn để mua sắm có kế hoạch cũng là một cách giảm áp lực chi tiêu.

Dịp 11.11 năm nay, Lazada mang đến loạt ưu đãi đáng chú ý cho nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Dưới đây là 5 sản phẩm có mức giảm từ 13% đến 47%, phù hợp để người tiêu dùng cân nhắc bổ sung vào giỏ hàng.

1. Combo 2 túi nước giặt gel Ariel 10X – Giảm 47%

Nếu đang có ý định mua nước giặt dự trữ cho cả nhà, combo 2 túi nước giặt gel Ariel 10X là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong đợt sale này với mức giảm lên đến 47%.

Sản phẩm có phiên bản dành cho máy giặt cửa trước và cửa trên, kết hợp hương Downy Nắng Sớm. Công thức giặt sạch 10X được giới thiệu với khả năng hỗ trợ làm sạch quần áo, đồng thời mang lại hương thơm dễ chịu sau mỗi lần giặt.

Với quy cách túi 3,7kg hoặc 4,05kg tùy phiên bản, combo 2 túi phù hợp với những gia đình có nhu cầu giặt giũ thường xuyên. Việc mua theo combo trong đợt giảm giá cũng giúp hạn chế những lần mua lẻ phát sinh trong tháng.

Ưu đãi 11.11: Giảm 47%.

2. Combo 2 bịch cà phê hòa tan NESCAFÉ 3IN1 vị rang đậm, 80 gói – Giảm 31%

Với những người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê, combo NESCAFÉ 3IN1 vị rang đậm cũng là món hàng đáng cân nhắc cho giỏ hàng 11.11.

Sản phẩm sử dụng công thức cải tiến, hướng đến hương vị cà phê rang đậm và thơm, đồng thời tiện lợi vì không cần chuẩn bị riêng cà phê, đường hay sữa. Chỉ cần pha cùng nước nóng theo hướng dẫn là đã có một ly cà phê để thưởng thức tại nhà hoặc văn phòng.

Combo gồm 2 bịch với tổng cộng 80 gói, phù hợp cho người thường xuyên sử dụng hoặc gia đình có nhiều thành viên uống cà phê. Đợt sale này, sản phẩm được giảm 31%, giúp việc dự trữ cà phê tại nhà trở nên kinh tế hơn.

Ưu đãi 11.11: Giảm 31%.

3. Thùng 12 tô phở VIFON bò/gà thịt thật 90g – Giảm 30%, có voucher 10%

Bên cạnh các mặt hàng dùng hằng ngày, thực phẩm tiện lợi cũng là nhóm sản phẩm được nhiều người quan tâm trong những đợt sale lớn.

Thùng 12 tô phở VIFON bò hoặc gà thịt thật, mỗi tô 90g, là lựa chọn phù hợp để dự trữ cho những ngày bận rộn. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là có gói thịt thật đi kèm, kết hợp với bánh phở và gia vị, giúp việc chuẩn bị một bữa ăn nhanh gọn thuận tiện hơn.

Với thiết kế dạng tô, sản phẩm thích hợp mang đến văn phòng hoặc sử dụng khi không có nhiều thời gian nấu nướng. Trong dịp 11.11, thùng 12 tô đang có mức giảm 30% và được giới thiệu kèm voucher 10%. Người mua nên kiểm tra điều kiện áp dụng để biết voucher có thể sử dụng cùng mức giảm hiện có hay không.

Ưu đãi 11.11: Giảm 30%, voucher 10% theo điều kiện áp dụng.

4. Gạo ST25 Hương Sữa Gạo Ơi túi 5kg – Giảm 26%

Gạo là một trong những khoản chi thiết yếu nhất của mỗi gia đình, vì vậy đây cũng là mặt hàng đáng để đưa vào danh sách săn sale.

Trong đợt 11.11, gạo ST25 Hương Sữa Gạo Ơi túi 5kg chính hãng được giảm 26%. Sản phẩm thuộc dòng gạo thơm, có đặc trưng hạt cơm dẻo và hương thơm nhẹ, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong bữa cơm gia đình.

Quy cách túi 5kg tương đối thuận tiện cho việc mua sắm, bảo quản và sử dụng. Với những gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà, tranh thủ mua gạo đúng nhu cầu trong đợt ưu đãi có thể giúp tiết kiệm một phần ngân sách thực phẩm.

Tuy nhiên, người mua cũng nên tính toán lượng gạo sử dụng thực tế, tránh tích trữ quá nhiều nếu không có điều kiện bảo quản phù hợp.

Ưu đãi 11.11: Giảm 26%.

5. Bộ 3 lon sữa Nestlé NAN OPTIPRO PLUS số 4 1.500g – Giảm 13%, tặng nồi chiên không dầu Gaabor

Với những gia đình có con nhỏ, sữa bột thường là khoản chi tương đối lớn và cần được duy trì đều đặn. Vì thế, các chương trình ưu đãi dành cho sản phẩm quen thuộc của bé luôn nhận được sự quan tâm.

Dịp 11.11, bộ 3 lon sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS số 4, loại 1.500g/lon, dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi được giảm 13%. Sản phẩm sử dụng công thức Thụy Sĩ với đạm OPTIPRO, 6HMO và lợi khuẩn kép.

Ngoài mức giảm giá, chương trình còn có quà tặng là một nồi chiên không dầu Gaabor khi mua bộ sản phẩm theo điều kiện khuyến mại. Đây có thể là ưu đãi đáng cân nhắc với những gia đình đang sử dụng đúng dòng sữa này và có nhu cầu mua tiếp.

Dù vậy, với sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, phụ huynh nên ưu tiên nhu cầu và sự phù hợp của bé thay vì lựa chọn chỉ vì quà tặng. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nguồn gốc sản phẩm và điều kiện nhận quà trước khi đặt hàng.

Ưu đãi 11.11: Giảm 13%, tặng nồi chiên không dầu Gaabor theo chương trình.

Săn sale thông minh: Đừng bỏ qua voucher trước khi thanh toán

Điểm hấp dẫn của những đợt mua sắm lớn như 11.11 không chỉ nằm ở mức giảm giá hiển thị trên từng sản phẩm mà còn ở cơ hội sử dụng thêm các loại voucher phù hợp.

Trước khi thanh toán, người mua có thể kiểm tra voucher của gian hàng, voucher sàn, ưu đãi vận chuyển hoặc hình thức thanh toán để tối ưu tổng giá trị đơn hàng. Tuy nhiên, không phải ưu đãi nào cũng được cộng dồn, vì vậy số tiền cuối cùng hiển thị tại bước thanh toán mới là căn cứ quan trọng nhất.

Một mẹo nhỏ là lên danh sách những món gia đình thực sự cần, so sánh giá theo khối lượng hoặc số lượng sản phẩm, sau đó mới quyết định đặt mua. Với các mặt hàng như nước giặt, cà phê hay gạo, việc mua combo chỉ thực sự tiết kiệm nếu gia đình có thể sử dụng hết trong thời gian phù hợp.

Siêu sale 11.11 Lazada là dịp đáng cân nhắc để bổ sung đồ thiết yếu cho gia đình, đặc biệt khi nhiều sản phẩm quen thuộc đang có mức giảm từ 13% đến 47%. Chọn đúng món cần mua, kiểm tra voucher và cân đối ngân sách trước khi chốt đơn sẽ giúp người tiêu dùng tận dụng ưu đãi mà không rơi vào cảnh mua nhiều nhưng lại tốn tiền hơn dự kiến.

Lưu ý: Mức giảm giá, voucher và quà tặng có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản sản phẩm và điều kiện chương trình. Người mua nên kiểm tra thông tin tại gian hàng trên Lazada trước khi thanh toán.