Điểm danh hàng ngàn thương hiệu quốc tế xịn sò hiện chỉ có thể mua online trên Lazada

Cùng điểm danh những thương hiệu quốc tế xịn sò hiện mới chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada.

Từ Nike, H&M đến FOREVER 21, vũ trụ hàng Âu - Mỹ đều quy tụ

Một trong những điểm khiến hệ sinh thái thương hiệu LazMall của Lazada ngày càng nổi bật nằm ở việc nền tảng này liên tục mở rộng danh sách gian hàng chính hãng độc quyền từ các global brand lớn.

Ở nhóm fashion và sportswear, Nike vẫn là cái tên giữ sức hút mạnh với giới dùng Việt qua những dòng sneaker biểu tượng như Downshifter, Pegasus, Air Max hay các bộ sưu tập activewear mang tinh thần sporty lifestyle.

Nike mở gian hàng chính hãng độc quyền trên Lazada

Bên cạnh đó, các thương hiệu thời trang quốc tế như H&M và FOREVER 21 tiếp tục mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng Việt với các thiết kế trẻ trung, năng động. Ở ngành hàng làm đẹp và nước hoa, Lazada cũng quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc như Hugo Boss Fragrance và Marc Jacobs Fragrance.

H&M Global hiện mới chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada với nhiều item đa dạng

Có thể thấy rằng, nhờ định vị tập trung vào hàng chính hãng, chất lượng cao, không khó hiểu khi Lazada là chọn lựa của các thương hiệu quốc tế khi muốn mở gian hàng online tại Việt Nam.

Khám phá hàng ngàn thương hiệu nội địa Trung từ TMall - duy nhất chỉ có trên Lazada

Không chỉ gói gọn trong hệ sinh thái hàng quốc tế Âu Mỹ, Lazada còn mở rộng nguồn hàng hóa chất lượng cao thông qua việc tích hợp Tmall (gian hàng chính hãng trên Taobao) và Gmarket Korea vào hệ sinh thái của mình. Người dùng Việt vì thế có thể tận hưởng vũ trụ mua sắm khổng lồ chất lượng cao với khoảng 40 triệu sản phẩm, đa dạng ngành hàng, chủng loại từ hơn 20.000 nhà bán hàng nội địa Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời hưởng nhiều ưu đãi như giảm giá khai trương, miễn phí vận chuyển, giao hàng nhanh và đổi trả trong vòng 30 ngày.

Lướt tab Tmall của ứng dụng Lazada, bên cạnh các thương hiệu công nghệ toàn cầu quen thuộc như Xiaomi, Roborock, TCL và Midea, người dùng còn dễ dàng tìm thấy các C-brand đang nổi rần rần ở nội địa Trung từ mĩ phẩm, thời trang, nhà cửa gia dụng...

Đơn cử như các tín đồ làm đẹp có thể dễ dàng săn các C-Brand ngành beauty và lifestyle đang viral mạnh mẽ trên Xiaohongshu hay Douyin như HANHOO, MIHOO hay Passional Lover. Với sản phẩm được đầu tư chất lượng, công thức phù hợp làn da châu Á, mang tone màu trendy và mức giá cực kỳ "yêu thương", packaging đẹp mắt và giá cực kì yêu thương, các thương hiệu này đang nổi đình nổi đám và liên tục "cháy hàng".

Thế giới Home Living và Lifestyle nội địa Trung trên Lazada cũng đồ sộ không kém với những thương hiệu đang rất thịnh hành vì độ bền cao và thiết kế quá xinh quá yêu như Cooker King hay Carote. Không gian sống cũng thêm trọn vẹn với các dòng chăn ga, topper và gối memory foam từ Mercury Bedding – thương hiệu được thị trường tỷ dân yêu thích nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu Cotton, lụa tự nhiên thoáng khí, công nghệ kháng khuẩn vượt trội và thiết kế hiện đại, thanh lịch

Với nhóm những người yêu thích vận động và công nghệ, Lazada mang đến nhiều cái tên cực chất như Primitive Outdoor với lều camping, bàn ghế dã ngoại và phụ kiện outdoor có chất lượng bền bỉ và tính ứng dụng cao; Umay Sport gây "bão" với các thiết bị home-fitness thông minh như máy chạy bộ, xe đạp tập,..giúp tối ưu không gian, gia tăng sức khỏe. Trong khi đó, bộ ba YOUSIDUN, B.O.W và EWEADN nổi bật với loạt phụ kiện công nghệ hiện đại: bàn phím cơ, tai nghe bluetooth, chuột không dây hay dock sạc mang thiết kế trendy. Tất cả đều là những "best-seller" nổi bật trên Tmall và nay đã quy tụ tại các gian hàng chính hãng độc quyền trên Lazada.

Gmarket Korea đổ bộ độc quyền, khuấy đảo trên Lazada

Sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc lên thói quen "chốt đơn" của giới dùng Việt chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại danh mục Gmarket Korea trên Lazada, hội cuồng đồ Hàn chắc chắn sẽ "xỉu up xỉu down" trước sự góp mặt của loạt thương hiệu "đỉnh chóp". Nổi bật trong số đó là La Mer, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với các dòng sản phẩm chăm sóc da xa xỉ, cùng Clé de Peau Beauté, cái tên được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa công nghệ làm đẹp tiên tiến và trải nghiệm chăm sóc da đẳng cấp.

Ngay cả những item chăm sóc tóc như dầu gội Perfume Collection của Kerasys hay mì Jin Ramen, sốt tương và snack nội địa từ Ottogi cũng đã sẵn sàng để hội mê đồ Hàn cho vào giỏ hàng.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái thương hiệu Hàn Quốc trên Lazada còn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ và lifestyle. Với các content creator hay người trẻ yêu thích nhiếp ảnh, những dòng thẻ nhớ như Samsung MicroSD EVO Plus, PRO Plus hay SanDisk Extreme Pro, High Endurance đang được săn đón nhờ tốc độ truy xuất dữ liệu ổn định và độ bền cao.

Đặc biệt, với hội mê K-pop, chuyện săn album, photobook hay merchandise chính hãng giờ cũng nhàn hơn nhiều. Thay vì chờ order qua nhiều khâu, người hâm mộ có thể mua trực tiếp các sản phẩm đang bán trên Gmarket ngay trên Lazada.

Tranh thủ sale 6.6 để chốt đơn giá hời hơn

Từ các thương hiệu Việt được tin dùng đến những tên tuổi quốc tế dẫn dắt xu hướng, Lazada ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của người tiêu dùng ưu tiên chất lượng. Nhờ quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, các mùa sale lớn là cơ hội để người dùng mua sắm sản phẩm yêu thích với chi phí hợp lý hơn.

Trong dịp siêu sale 6.6, hàng loạt thương hiệu thuộc các ngành hàng beauty, fashion, lifestyle và home living đồng loạt giảm giá đến 50%. Người dùng còn có thể kết hợp voucher giảm đến 6 triệu đồng, mã freeship, tích Xu và flash sale liên tục để tối ưu chi phí mua sắm. Đặc biệt, các gian hàng chính hãng LazMall áp dụng chính sách đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.