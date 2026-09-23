Sản phụ 130kg, mắc tiền sản giật nặng, bác sĩ thực hiện ca mổ đặc biệt, phải tính toán từng bước để đón bé trai 2,55kg chào đời

Ngày 22/9, một bé trai nặng 2.550g đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sau ca mổ lấy thai được đánh giá có nhiều yếu tố nguy cơ. Sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, cân nặng 130kg và được chẩn đoán tiền sản giật nặng.

Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Ảnh: BVCC

Ca sinh nguy cơ cao khi sản phụ nặng 130kg, mắc tiền sản giật nặng

Đây là lần mang thai thứ 3 của sản phụ. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ nhận định thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, đồng thời xuất hiện tiền sản giật nặng và huyết áp cao.

Tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Khi tình trạng này diễn tiến nặng, sản phụ có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, đòi hỏi phải được theo dõi sát và xử trí kịp thời.

Trong trường hợp này, cân nặng của sản phụ cũng tạo thêm nhiều thách thức cho ekip y tế, đặc biệt trong quá trình gây mê hồi sức và phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện bởi ThS. BSCKII Trần Ngọc Đính – Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, phối hợp cùng ekip Gây mê hồi sức do PGS.TS.BS Nguyễn Đức Lam – Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện phụ trách.

Gây tê, kiểm soát đường thở là bài toán khó

Ở sản phụ có cân nặng 130kg, việc đảm bảo vô cảm an toàn ngay từ đầu là một trong những vấn đề được ekip đặc biệt lưu ý.

Lớp mô mỡ dày có thể khiến việc xác định vị trí và thực hiện gây tê trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tiền sản giật nặng khiến việc kiểm soát huyết áp và các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình phẫu thuật càng cần được tính toán cẩn trọng.

Sau khi gây tê tủy sống, ekip tiếp tục thực hiện gây mê nội khí quản nhằm kiểm soát tốt đường thở và hỗ trợ quá trình phẫu thuật.

Ảnh: BVCC

Trong phòng mổ, các bác sĩ đồng thời phải chủ động kiểm soát những nguy cơ thường gặp ở sản phụ béo phì như khó khăn trong thao tác phẫu thuật do thành bụng dày, nguy cơ chảy máu, huyết khối tĩnh mạch và các biến chứng hậu phẫu.

Với sự phối hợp của các chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Bé trai nặng 2.550g cất tiếng khóc chào đời an toàn. Sau sinh, em bé được các bác sĩ và nhân viên y tế Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi sát. Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Béo phì khi mang thai không nên xem nhẹ

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ gặp nhiều biến chứng như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng hậu phẫu, thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.

Đặc biệt, khi béo phì đi kèm với các yếu tố nguy cơ khác như tiền sử mổ lấy thai, thai nhi lớn hoặc các bệnh lý trong thai kỳ, quá trình theo dõi và lựa chọn phương pháp sinh cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ có tình trạng béo phì hoặc xuất hiện bất thường về huyết áp trong thai kỳ cần được theo dõi thai sản định kỳ và thông báo đầy đủ tiền sử bệnh cho bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, thai phụ nên được thăm khám tại cơ sở y tế có khả năng xử trí sản khoa nguy cơ cao, nơi có sự phối hợp giữa sản khoa, gây mê hồi sức, sơ sinh và các chuyên khoa liên quan khi cần thiết.

Trường hợp sản phụ 130kg mắc tiền sản giật nặng một lần nữa cho thấy việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chuẩn bị phương án xử trí phù hợp có vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé.