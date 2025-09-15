Sản phẩm của Việt Nam ngày càng hiện diện sâu rộng tại Chile và Mỹ Latinh

Thương mại của Chile với khu vực Đông Nam Á đang tăng trưởng và vẫn còn tiềm năng đáng kể để mở rộng nhanh hơn. Chile đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tại ASEAN.

Hiện nay, Thái Lan vẫn là đối tác thương mại ASEAN lớn nhất của Chile, nhưng Việt Nam đã nhanh chóng nổi lên như một thị trường năng động và chiến lược. Năm 2014, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) chính thức có hiệu lực. 10 năm sau, thương mại song phương của hai nước đã đạt 1,8 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam - chủ yếu là hải sản, cà phê, gạo và xi măng - chiếm 1,4 tỷ USD. Với Chile, dẫn đầu các sản phẩm của nơi này sang Việt Nam là anh đào, nho và táo, với khối lượng xuất khẩu trái cây vượt hơn 3.000 tấn trong niên vụ 2024/25, tăng 133% so với năm trước.

Với gần 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng và có nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm lành mạnh, chất lượng cao, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà xuất khẩu Chile tại châu Á. Ngành công nghiệp kiwi và việt quất của Chile đang chuẩn bị đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, trong khi ngành sản xuất cherry đang nỗ lực cải thiện logistics.

Đồng thời, Chile nhìn thấy cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hải sản, chế biến gỗ và năng lượng tái tạo, tất cả những lĩnh vực mà thế mạnh của Chile và Việt Nam đều bổ trợ cho nhau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Quang, Cố vấn Thương mại của ProChile tại Việt Nam chia sẻ, khi ProChile lần đầu tiên mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 2006, kim ngạch thương mại song phương chỉ khoảng 100.000 USD. Đến nay, kim ngạch đã tăng lên gần 2 tỷ USD. Điều này cho thấy tiềm năng đáng kể của quan hệ đối tác giữa hai nước.

Ông Quang nhận định, sự tăng trưởng thương mại giữa 2 bên phụ thuộc vào việc giải quyết các thách thức về kỹ thuật và quy định. Hội nghị thượng đỉnh lần này hướng đến việc xây dựng những "cầu nối" từ dãy Andes đến Đông Dương, từ Santiago đến Hà Nội.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết những thách thức và tạo ra những cơ hội mới cho doanh nhân cả hai nước.

Theo thời gian, Việt Nam ngày càng hiện diện sâu rộng tại Chile và Mỹ Latinh. Tháng 7 năm 2025, cà phê Việt Nam đã ra mắt tại ExpoCafé ở Santiago, hội chợ cà phê lớn nhất Chile. Gian hàng của Việt Nam trưng bày các loại cà phê cùng những sản phẩm đặc sản từ Tây Nguyên, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của người mua Mỹ Latinh.

Các sản phẩm của Việt Nam, từ cà phê đến hải sản, đang tìm kiếm thị trường ngày càng tăng tại Chile, cũng như trái cây, rượu vang và hải sản Chile đang tiếp cận nhiều hơn với người Việt Nam.

Trong ba ngày tại Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Chile - ASEAN 2025 đã diễn ra các phiên kết nối kinh doanh giữa các nhà xuất khẩu Chile và các nhà nhập khẩu ASEAN.

Điểm nhấn của Hội nghị là các hoạt động văn hóa, bao gồm hội thảo về rượu vang Chile và tiệc tối long trọng với màn trình diễn nấu ăn trực tiếp của đầu bếp Chile, giới thiệu các nguyên liệu hảo hạng từ Chile - một hoạt động chào mừng Quốc khánh Chile vào ngày 18/9.