AEON mở rộng tuần hàng Việt Nam 2025 sang nhiều thị trường Châu Á

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn AEON tổ chức nhằm đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối quốc tế.

Sự kiện được mở rộng tổ chức đồng thời trong hệ thống AEON tại Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Campuchia – đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược nâng tầm hàng Việt tại thị trường châu Á của Tập đoàn AEON. Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Sở Công Thương Hà Nội cùng đại diện Tập đoàn AEON. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định: "Sự mở rộng quy mô này không chỉ phản ánh ưu thế của các sản phẩm và các thương hiệu Việt Nam trên thị trường, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết lâu dài của AEON trong việc đồng hành cùng hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu."

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - Ông Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đồng hành với Bộ Công thương Việt Nam, AEON tại Nhật Bản và các nước để đưa hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao cùng giá trị văn hóa của Việt Nam đến công chúng, người tiêu dùng Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản ngày 19/6

Năm 2024, doanh số các sản phẩm Việt trong sự kiện này tại Nhật Bản tăng trưởng 111,4% cho thấy sự yêu thích ngày càng cao từ người tiêu dùng Nhật Bản. Tiếp nối thành công từ các năm trước, AEON tiếp tục quảng bá nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như thực phẩm khô, nông sản tươi (vải, nhãn, thanh long, dừa, chuối), thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, hàng thủ công và thời trang.

Vải Việt Nam tiếp tục được giới thiệu tại hệ thống AEON Nhật Bản trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam 2025

Đại diện Tập đoàn AEON, ông Furusawa Yasuyuki, thành viên Ban Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON phụ trách Kinh doanh Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị kiêm Tổng Giám đốc AEON Retail phát biểu: "Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, với nhiều gian hàng hơn, từ đó giới thiệu đa dạng những sản phẩm, văn hóa, ẩm thực Việt Nam, để người tiêu dùng Nhật Bản có thể trải nghiệm qua đa dạng giác quan và thêm yêu mến Việt Nam." Theo đó, Tuần hàng Việt Nam năm 2025 mở rộng quy mô với 383 cửa hàng và siêu thị AEON tại Nhật Bản.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu lần đầu tiên hoa tươi Việt Nam mang thương hiệu AEON TOPVALU được xuất khẩu sang Nhật Bản dưới thương hiệu TOPVALU, gồm các bó hoa trồng tại Đà Lạt, phối từ nhiều loại như cúc mẫu đơn, hoa ly, hoa hồng. Hiện được bày bán tại 200 cửa hàng AEON, dự kiến mở rộng lên 300 vào tháng 9/2025 và hướng đến 1.000 cửa hàng vào năm 2026.

AEON đang nỗ lực làm việc với nhà cung cấp Việt Nam để tăng sản lượng, hướng đến mục tiêu phân phối hoa tươi AEON TOPVALU nhập khẩu từ Việt Nam tại 1.000 cửa hàng và siêu thị vào năm 2026.

Ngoài ra, người tiêu dùng Nhật Bản còn được trải nghiệm các không gian văn hóa Việt như khu chụp ảnh áo dài, trình diễn ẩm thực, cà phê Việt, âm nhạc dân tộc và trang trí nón lá – góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị kết nối giao thương giữa 15 doanh nghiệp Việt Nam và bộ phận thu mua của AEON tại Nhật Bản cũng được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy các sản phẩm nhãn hàng riêng được sản xuất tại thị trường Việt Nam và hàng Việt xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Trong thời gian tới, AEON sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm của Việt Nam đến các thị trường quốc tế thông qua hệ thống bán lẻ của Tập đoàn.