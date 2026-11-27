Ngày 27/10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết vừa phát hiện trường hợp nhiễm sán dây bò qua nội soi đường tiêu hóa.

Người bệnh là ông K. (66 tuổi, ngụ Tây Ninh), đến khám vì đau âm ỉ vùng thượng vị, chướng bụng và khó chịu kéo dài suốt một tháng. Qua thăm khám, khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận ông có thói quen ăn thịt bò tái sống nên chỉ định nội soi thực quản, dạ dày và tá tràng để tìm nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi, ê kíp phát hiện một cá thể sán dây dài hơn 1 mét, gồm nhiều đốt, nằm trong lòng tá tràng. Bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng qua ống nội soi để gắp, lấy mẫu ký sinh trùng và chuyển đến khoa Xét nghiệm. Kết quả khảo sát hình thái xác định đây là sán dây bò (Taenia saginata).

Đau bụng âm ỉ, chướng bụng suốt một tháng, người đàn ông ở Tây Ninh đi khám và được phát hiện có sán dây bò dài hơn 1 mét trong tá tràng

Theo các bác sĩ, việc gắp sán qua nội soi giúp xác định tác nhân gây bệnh nhưng chưa bảo đảm đã loại bỏ hoàn toàn đầu sán và các đốt còn lại trong ruột. Sau nội soi, người bệnh được đánh giá thể trạng, bệnh lý nền và các thuốc đang sử dụng để lựa chọn phác đồ điều trị đặc hiệu phù hợp. Bác sĩ đồng thời hẹn tái khám, xét nghiệm phân để kiểm tra kết quả điều trị.

Các bác sĩ cho biết sán dây bò có thân dẹp, màu trắng đục, cấu tạo từ nhiều đốt nối tiếp nhau. Sán trưởng thành chủ yếu ký sinh ở ruột non và có thể dài nhiều mét.

Tình trạng nhiễm sán có thể diễn tiến âm thầm. Người bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ đau bụng âm ỉ, đầy hơi, chướng bụng, mệt mỏi, sụt cân. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với các rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến người bệnh chậm đi khám.

Khi sán trưởng thành, các đốt sán có thể tách khỏi thân và di chuyển ra ngoài qua hậu môn. Một số người phát hiện những đốt sán màu trắng, còn chuyển động trong phân hoặc bám trên quần áo. Đây là dấu hiệu cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân và điều trị.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, đặc biệt tránh ăn thịt bò tái sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; giữ sạch dụng cụ, bề mặt chế biến thực phẩm và bảo đảm vệ sinh nguồn nước.

Khi có triệu chứng tiêu hóa kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện đốt sán trong phân, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị theo chỉ định.