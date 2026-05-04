Samsung mở bán bộ sưu tập AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chính thức mở bán dòng sản phẩm Samsung AI TV 2026 trên các nền tảng trực tuyến, mang đến cơ hội sở hữu thế hệ TV tích hợp AI mới nhất cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng mua sắm online.

Cụ thể, người dùng có thể đặt mua Samsung AI TV 2026 tại website chính thức samsun g.com , livestream trên kênh Tiktok Samsung Vi ệ t Nam và gian hàng Samsung Official Store trên Shopee. Danh mục mở bán bao gồm các dòng Mini LED (M1EH, M8EH), dòng TV phong cách The Frame thế hệ mới, cùng các thiết bị lifestyle như loa nghệ thuật Music Studio và TV di động The Movingstyle. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận dòng Mini LED (M1EH) và dòng UHD U8500H - series bán chạy hàng đầu năm 2025.

Samsung sẽ tổ chức livestream mở bán chính thức từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 22/04/2026 trên website samsung.com , fanpage Samsung Việt Nam, kênh Tiktok Samsung Việt Nam và gian hàng Samsung Official Store trên Shopee. Trong khung giờ livestream, người dùng không chỉ được trải nghiệm trực tiếp các tính năng nổi bật của dòng Samsung AI TV 2026 mà còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi như: tặng kèm loa thanh S700D và loa tranh LS60D, chương trình trả góp 0%, cùng chính sách bảo hành lên đến 3 năm, mua voucher 100.000 đồng để được giảm 3.000.0000 đồng khi mua sản phẩm mới. Đặc biệt, khi mua sản phẩm ở Samsung Official Store trên Shopee, khách hàng còn được tham gia chương trình SPay Later (Mua trước Trả sau) với 0% lãi suất. Bên cạnh đó, Samsung còn mang đến hệ sinh thái giải trí đa dạng với loạt gói nội dung đi kèm từ các nền tảng phổ biến tại Việt Nam, bao gồm VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON và VTVprime, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí ngay trên TV mới.

Mở rộng trải nghiệm AI trên toàn bộ danh mục TV – AI toàn năng, thăng hạng toàn diện

Bước sang năm th ứ 20 liên ti ế p gi ữ v ữ ng v ị th ế thương hi ệ u TV s ố 1 th ế gi ớ i , Samsung tiếp tục phát triển dòng AI TV 2026 với định hướng đưa AI trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm giải trí tại gia. Để hiện thực hóa thông điệp "AI toàn năng - thăng hạng toàn diện", Samsung mở rộng các tính năng AI trên nhiều dòng sản phẩm, giúp người dùng nâng cao trải nghiệm nghe nhìn xuất sắc, từ hình ảnh, âm thanh khả năng cá nhân hóa.

Tâm điểm của hệ sinh thái này là trợ lý Vision AI đa nhiệm – Vision AI Companion (VAC) – được mở rộng trên các dòng TV 4K, cho phép tối ưu trải nghiệm theo thời gian thực. VAC quy tụ hệ sinh thái nền tảng dịch vụ AI đa dạng nhất của Samsung, bao gồm Bixby và Microsoft Copilot, nhằm nâng tầm trải nghiệm TV thông minh và cá nhân hóa sâu sắc hơn. Với khả năng gợi ý nội dung, nâng cấp chất lượng hiển thị và điều chỉnh âm thanh theo từng ngữ cảnh, VAC giúp TV không chỉ hiển thị nội dung mà còn "hiểu" người dùng hơn.

Bên cạnh đó, dòng Samsung AI TV 2026 được trang bị loạt tính năng AI nâng cao, giúp thăng hạng trải nghiệm giải trí trên mọi nhu cầu phim ảnh, thể thao hay chơi game:

AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro): nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và tương phản vượt trội

Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode): phân tích diễn biến trận đấu theo thời gian thực để tối ưu đồng thời hình ảnh và âm thanh, giúp chuyển động bóng mượt mà hơn, màu sắc rực rỡ và âm thanh sân vận động bùng nổ như đang theo dõi trực tiếp tại khán đài.

Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller): cho phép người dùng tắt tiếng theo nhu cầu, từ giọng hát đến tiếng bình luận viên mà vẫn giữ nguyên âm thanh nền, mang đến trải nghiệm âm thanh được cá nhân hóa.

Danh mục sản phẩm phổ thông và lifestyle, tối ưu cho trải nghiệm giải trí hiện đại

Trong năm 2026, bên cạnh các dòng TV cao cấp như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Samsung cũng tập trung dòng sản phẩm phổ thông chiến lược, vừa tích hợp AI mạnh mẽ, vừa đáp ứng xu hướng tiêu dùng linh hoạt và cá nhân hóa.

Mini LED (M1EH, M8EH): Là dòng sản phẩm trọng tâm trong hoạt động mở bán online lần này, Mini LED mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội với độ sáng cao cùng 1 tỷ sắc màu thuần khiết và chuyển động mượt mà. Kết hợp cùng các tính năng AI để nâng cấp hình ảnh, âm thanh và tối ưu các nội dung thể thao, đây là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giải trí đa dạng từ xem phim, thể thao đến chơi game.

The Movingstyle (27LSM7): Đại diện cho xu hướng TV linh hoạt, The Moving Style cho phép người dùng dễ dàng di chuyển và bố trí TV trong nhiều không gian khác nhau. Kết hợp thiết kế hiện đại cùng các tính năng giải trí thông minh, sản phẩm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với lối sống năng động của người dùng trẻ.

The Frame (LS03H): Tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, The Frame mang đến chế độ Art Mode với hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật cùng thiết kế treo tường tinh giản. Phiên bản 2026 bổ sung tùy chọn kích thước lớn và giải pháp lắp đặt linh hoạt, giúp TV trở thành một phần hoài hòa trong không gian sống.

Music Studio 5 (LS50H): Bổ sung cho hệ sinh thái giải trí tại gia, loa Music Studio 5 mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trong thiết kế lifestyle hiện đại. Với hỗ trợ Dolby Atmos®, Q-Symphony và các công nghệ tối ưu âm thanh bằng AI, thiết bị giúp nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn đồng bộ với TV Samsung.

UHD (U8500): Là dòng sản phẩm phổ thông nổi bật, UHD U8500 tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng hiển thị ổn định, màu sắc sống động và mức giá dễ tiếp cận. Kết hợp cùng các tính năng AI cơ bản, đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu giải trí hàng ngày của đa số người dùng.

Tất cả góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí kết nối, nơi TV không chỉ là thiết bị hiển thị mà còn là trung tâm điều khiển và trải nghiệm trong không gian sống.

Theo dõi Livestream mở bán Samsung AI TV 2026 từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 22/04/2026 và nhận ưu đãi độc quyền tại link:

Shopee (Samsung Offical Store): https://vn.shp.ee/k5TBAaky

Tiktok (Tiktok Samsung Việt Nam): https://www.tiktok.com/@samsungvietnam?_r=1&_t=ZS-95ikfXqVnWb

Fanpage (Samsung): https://www.facebook.com/SamsungVietn am

Website (Samsung): https://www.samsung.com/vn/offer/samsung-live-shop/

###