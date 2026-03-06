Samsung AI TV cùng phụ nữ “mở khoá” phong cách sống toàn năng

Phụ nữ toàn tài, sự nghiệp bứt phá

Phái đẹp đang ngày càng chứng minh được năng lực và vị thế quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Đằng sau sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của họ là một hành trình vượt qua khó khăn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và quyết tâm xây dựng chỗ đứng riêng trong công việc. Minh chứng rõ nét phải kể đến câu chuyện của các "nữ hoàng sân cỏ" thuộc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam như Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Phạm Hải Yến… Ít ai biết rằng, trước khi cùng các đồng đội chinh phục 5 HCV SEA Games liên tiếp và góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, tiền đạo Phạm Hải Yến đã phải trải qua những tháng ngày rèn luyện vất vả khi mới 17 tuổi. Tương tự, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 - Nguyễn Thị Bích Thùy cũng bắt đầu sự nghiệp khi chỉ mới 16 tuổi, vượt qua áp lực thi đấu và nỗi nhớ nhà để trở thành niềm tự hào của bóng đá nước nhà.

Mỗi gương mặt cầu thủ nữ là một câu chuyện về hành trình khẳng định bản lĩnh phái đẹp và hết mình theo đuổi sự nghiệp

Hiện các nữ tuyển thủ đang thi đấu hết mình tại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup), mang theo niềm tự hào và kỳ vọng của cổ động viên nước nhà. Hành trình tỏa sáng của các "bóng hồng" luôn có sự đồng hành của Samsung AI TV màn hình cực đại 98-100-115 inch. Thông qua công nghệ Supersize Picture Enhancer, tối ưu độ sắc nét và tương phản cho màn hình cực đại bằng AI, khán giả Việt Nam có thể dõi theo hành trình vinh quang của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam một cách choáng ngợp như đang có mặt trên khán đài. Không khí sôi động trên sân cỏ nước Úc, những pha ghi bàn gay cấn và thần thái của các nữ cầu thủ đều sẽ được khắc họa sống động qua âm sắc đỉnh cao cùng kích thước màn hình khổng lồ. Sự cổ vũ của khán giả sẽ làm món quà 8/3 ý nghĩa cho các tuyển thủ Việt Nam trong hành trình chinh phục ước mơ cũng như sự nghiệp vinh quang của mình.

Samsung AI TV màn hình cực đại khắc họa sống động hành trình tự hào của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam tại Women’s Asian Cup 2026

Cùng nàng theo đuổi đam mê riêng

Bên cạnh sự nghiệp, phụ nữ hiện đại cũng đang "làm giàu" cuộc sống bằng những sở thích và đam mê riêng. Điều này không chỉ giúp họ giải toả căng thẳng sau những giờ làm việc vất vả mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm sống. Từ việc thưởng thức các bộ phim điện ảnh nổi tiếng, cầm mic ca hát đến ngắm tranh, pha trà, cắm hoa… mỗi sở thích đều trở thành một "mảnh ghép" trong cuộc sống đa sắc của phái đẹp.

Mọi đam mê đều được chắp cánh nhờ âm sắc chất lượng cao trên Samsung AI TV

Sở hữu hàng loạt công nghệ âm thanh, hình ảnh đỉnh cao như AI Upscaling (tự động nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K/8K bất chấp độ phân giải đầu vào), đèn nền Quantum Mini LED tối ưu độ sáng và tương phản ở từng điểm ảnh, Real Depth Enhancer (nâng cao độ sâu hình ảnh bằng AI), Object Tracking Sound với Dolby Atmos (âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo từng hình ảnh),… các dòng TV Mini LED của Samsung đang thăng hạng trải nghiệm giải trí mỗi ngày. Bất kể là xem phim, hát karaoke hay nghe nhạc, mọi trải nghiệm của chị em đều viên mãn trên Samsung AI TV. Đặc biệt, TV The Frame với thiết kế độc đáo, cho phép biến TV QLED 4K thành khung tranh nghệ thuật khi tắt đi cũng đang trở thành điểm nhấn trong không gian sống của không ít phái đẹp.

Kho tranh nghệ thuật trên TV Neo QLED và TV The Frame cùng phái đẹp tô điểm không gian sống

Giải phóng phụ nữ khỏi áp lực việc nhà

Việc nhà bộn bề là một trong những áp lực thực tế mà người phụ nữ hiện đại vẫn đang phải đối diện mỗi ngày. Ngay cả khi có sự hỗ trợ từ những người thân khác trong gia đình, việc xử lý hàng loạt đầu việc như dọn nhà, giặt giũ, nấu nướng… cũng tiêu tốn không ít thời gian của các chị em. Với tầm nhìn trở thành bạn đồng hành của người dùng trong kỷ nguyên AI, Samsung AI TV cũng đang góp phần giảm bớt gánh nặng việc nhà cho hội chị em thông qua Quản gia kỹ thuật số SmartThings.

SmartThings trên Samsung AI TV giúp phải đẹp thảnh thơi tận hưởng cuộc sống mà vẫn chu toàn việc nhà

Với SmartThings, phái đẹp có thể kết nối và điều khiển mọi thiết bị gia dụng trong nhà (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa không khí, robot hút lau giặt sấy…) ngay trên màn hình lớn của TV. Giờ đây chị em không còn lo gián đoạn bộ phim yêu thích hay bỏ dở buổi tập Yoga tại gia chỉ vì đến giờ dọn nhà. Vượt trội hơn, SmartThings trên Samsung AI TV còn cho phép theo dõi điện năng tiêu thụ của từng thiết bị trong nhà và chủ động tiết kiệm năng lượng thông qua việc kích hoạt chế độ AI Energy.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay không chỉ là cơ hội tôn vinh phái đẹp mà còn là thời điểm tuyệt vời để hỗ trợ, nâng bước phụ nữ theo đuổi nhịp sống riêng. Với sự đồng hành của Samsung AI TV, hành trình khẳng định bản lĩnh phái đẹp hứa hẹn sẽ trở nên thuận lợi và tuyệt vời hơn bao giờ hết.