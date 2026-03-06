Sau thông tin cơ quan chức năng triệt phá đường dây liên quan đến trang web phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối, đặc biệt dành cho các bình luận viên vốn được cho là hài hước và “cuốn” khi tường thuật trận đấu.

Giữa những tranh luận trái chiều, BTV Thu Hà (Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1988) - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình Thời sự 19h, bản tin Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay,... - đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về những nguy hiểm phía sau các trang web bóng đá lậu.

“Bình luận viên chỉ là một phần nhỏ trong cả hệ thống”

Theo BTV Thu Hà, việc nhiều khán giả yêu thích phong cách bình luận vui vẻ của các streamer là điều dễ hiểu. Bản thân cô cũng thừa nhận từng xem qua và thấy khá cuốn hút. Tuy nhiên, nữ BTV nhấn mạnh rằng bình luận viên chỉ là một phần trong cả tổ chức lớn, và điều quan trọng hơn là mục tiêu hoạt động của hệ thống phía sau.

Cô đặt câu hỏi: “Nguồn thu của họ từ đâu? Họ được cấp tiền để ‘miễn phí xem bóng cho mọi người’ nhằm mục đích gì?”. Theo BTV Thu Hà, điều mà nhiều người dễ bỏ qua chính là việc các trang web này quảng cáo cá cược, thả kèo liên tục, từ đó dẫn dụ người xem tham gia vào các hoạt động cờ bạc bóng đá.

Những bi kịch từ cá độ bóng đá

Không chỉ nói ở góc độ pháp lý, nữ BTV còn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân khiến cô đặc biệt ám ảnh với vấn đề cá cược. Thu Hà kể rằng cô từng chứng kiến một người quen lún sâu vào cá độ bóng đá, từ một người tự tin và giỏi giang dần trở nên bất ổn, nóng nảy, cuộc sống xoay quanh chiếc laptop mở trang web cá cược.

Có thời điểm người này ăn mì gói suốt cả tháng, sống chật vật, nhưng vẫn sẵn sàng đặt cược hàng trăm triệu đồng cho một trận đấu. Theo cô, chỉ trong một trận bóng, việc “thả bóng” nhiều lần có thể khiến người chơi mất cả tỷ đồng chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Không chỉ một trường hợp, nữ BTV còn chứng kiến những người khác rơi vào cảnh nợ nần, bỏ việc, thậm chí phải trốn đi nơi khác để tránh chủ nợ. “Khi cơn bão cá độ qua đi, tôi không thấy ai tham gia mà thắng cả. Tất cả đều thua - từ gia đình, công việc đến cả danh dự", cô viết.

BTV Thu Hà nói về vụ Xôi Lạc TV bị triệt phá

“Cái vui hôm nay có đáng đổi lấy hệ lụy lâu dài?”

Từ những câu chuyện đó, BTV Thu Hà cho rằng việc khán giả chỉ nhìn vào yếu tố giải trí như bình luận hài hước là chưa đủ. Điều đáng lo hơn là tâm lý may rủi và niềm tin “mình sẽ thắng” mà những trang web này vô tình hoặc cố ý gieo vào đầu người xem.

Nữ BTV đặt vấn đề: liệu vài phút vui tai khi xem bóng đá miễn phí có đáng để đánh đổi bằng việc một thế hệ trẻ bị kéo vào vòng xoáy cá cược và nợ nần hay không.

“Có tài phải đi cùng với có đức”

Kết lại bài viết, BTV Thu Hà cho rằng nếu tiếc nuối thì nên tiếc cho những người có khả năng nhưng đã chọn làm việc trong môi trường sai trái, chứ không nên tiếc nuối bản thân một hệ thống hoạt động bất hợp pháp.

Theo cô, đây cũng là một bài học đắt giá cho nhiều người: Tài năng luôn cần đi cùng với đạo đức và lựa chọn đúng con đường.