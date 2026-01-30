Sắm Tết thông minh cho cả gia đình cùng TokyoLife

Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài và mức giá hợp lý. Đây cũng là lý do khiến các chương trình ưu đãi gắn với nhu cầu thực tế, đặc biệt trong dịp Tết, nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ thị trường.

Giảm tới 70% trọn bộ sản phẩm thiết yếu

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng TokyoLife, chương trình "Phá kho đón Tết" đang thu hút sự quan tâm lớn khi triển khai đồng loạt ưu đãi lên tới 70% cho nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu, từ thời trang, phụ kiện đến mỹ phẩm – hóa phẩm Nhật Bản. Nhờ mức giá dễ tiếp cận, người tiêu dùng có thêm lựa chọn để chuẩn bị đầy đủ cho mùa Tết với chi phí hợp lý.

Trong đó, các dòng thời trang mùa lạnh như áo thun, áo len, áo giữ nhiệt, áo khoác lông cừu, quần kaki, quần jeans tiếp tục là nhóm sản phẩm bán chạy nhờ tính ứng dụng cao trong mùa lạnh. Thiết kế cơ bản, dễ phối cùng mức giá ưu đãi giúp những sản phẩm này phù hợp để diện Tết du xuân cho cả gia đình, đồng thời sử dụng lâu dài sau kỳ nghỉ.

Áo khoác lông cừu nhân tạo giảm tới 70%, giá chỉ từ 89.000 - 349.000 đồng, đa dạng kiểu dáng và màu sắc cho cả gia đình.

Đáng chú ý, chương trình combo Tết Mix & Save áp dụng ưu đãi mua áo khoác và giày – giảm 50% cho sản phẩm thứ 2, giúp khách hàng dễ dàng hoàn thiện trọn set trang phục Tết ngay trong một lần mua.

Gian hàng thời trang đa dạng mẫu mã thu hút đông đảo khách hàng dịp cận Tết.

Khu vực hóa phẩm tiêu dùng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều chị em trong dịp cận Tết. Nổi bật là combo dọn nhà đón Tết với ưu đãi mua 1 thùng nước giặt - tặng ngay 1 thùng nước rửa bát hoặc nước lau sàn, giúp tối ưu chi phí và chủ động tích trữ cho nhu cầu sử dụng dài ngày của cả gia đình.

Quầy hóa phẩm được trưng bày với các combo dọn nhà đón Tết - mua 1 thùng tặng 1 thùng, nổi bật các sản phẩm nước giặt, nước rửa bát, nước lau sàn, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Không khí tưng bừng – Lễ hội mua sắm của mọi gia đình

Không chỉ là một đợt giảm giá quy mô lớn, "Phá kho đón Tết" còn mang đến không khí mua sắm sôi động tại toàn bộ hệ thống TokyoLife. Việc bố trí sản phẩm theo nhóm nhu cầu giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, mua sắm nhanh gọn và chủ động kiểm soát ngân sách trong giai đoạn cuối năm. Nhiều cửa hàng duy trì thời gian phục vụ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao.

TokyoLife chính là điểm đến giúp mọi người có thể cùng nhau sắm sửa, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy nhưng vẫn tiết kiệm và hợp lý.

Chương trình "Phá kho đón Tết" được triển khai từ nay đến 17/2/2026 trên toàn hệ thống TokyoLife và các kênh bán hàng trực tuyến, hứa hẹn tiếp tục là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều gia đình trong mùa sắm Tết năm nay.