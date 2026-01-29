Sắm Tết cho cả gia đình cùng TokyoLife

Khi mua sắm Tết là câu chuyện của cả gia đình

Với nhiều người, mua sắm Tết không chỉ là việc cá nhân mà đã trở thành một hoạt động gắn kết. Cùng nhau chọn đồ, thử trang phục hay bàn bạc sắm gì cho hợp lý là những khoảnh khắc quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Năm nay, xu hướng mua sắm Tết thiên về giá trị thực tế và lâu dài. Thay vì mua dàn trải, các gia đình ưu tiên những món đồ có thể dùng cho nhiều dịp, vừa diện Tết, vừa sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Đáp ứng nhu cầu này, TokyoLife triển khai chương trình "Phá kho đón Tết - Sale lớn nhất năm" trên toàn hệ thống với các ưu đãi tập trung đúng nhu cầu. Nhóm phụ kiện như giày thể thao giảm sâu tới 70%; bốt thời trang, găng tay ưu đãi tới 50% cực hời, phù hợp khi mua sắm tiết kiệm.

Gian hàng phụ kiện giữ ấm như găng tay, khăn quàng sale lớn nhất năm tới 50% là top 1 lựa chọn.

Tại TokyoLife, các dòng giày êm chân, bốt thời trang mang phong cách tối giản được nhiều gia đình yêu thích vì dễ phối đồ, phù hợp cho cả bố mẹ và con cái. Việc có thể mua sắm trọn bộ phụ kiện trong một lần giúp tiết kiệm thời gian giữa những ngày cuối năm bận rộn.

Những giây phút vui vẻ, đấm ấm của cả gia đình khi cùng nhau mua sắm tại TokyoLife.

Bên cạnh phụ kiện, thời trang diện Tết vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Các thiết kế basic như áo khoác, áo nỉ, áo giữ nhiệt, quần jeans năm nay được ưa chuộng bởi tính ứng dụng cao, dễ mặc, dễ phối và phù hợp cho nhiều hoạt động từ chúc Tết, du xuân đến sum họp gia đình.

Đáng chú ý, khi mua combo Tết mix áo khoác và giày tại TokyoLife, khách hàng được giảm ngay 50% khi mua sản phẩm thứ hai . Combo này giúp khách hàng hoàn thiện ngay cả set đồ trong một lần mua sắm, vừa tiết kiệm vừa đồng bộ.

Không khí mua sắm Tết rộn ràng tại TokyoLife

Những ngày giáp Tết, hệ thống cửa hàng TokyoLife trên toàn quốc ghi nhận không khí mua sắm nhộn nhịp. Hình ảnh các gia đình cùng nhau lựa đồ, thử trang phục, chọn phụ kiện tạo nên bức tranh cuối năm ấm áp và quen thuộc.

Nhiều cửa hàng duy trì thời gian mở cửa linh hoạt để phục vụ khách mua sắm muộn. Không gian được sắp xếp theo từng nhóm sản phẩm giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Với nhiều gia đình, TokyoLife dần trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp Tết về – nơi cả nhà cùng chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy, gọn gàng và trọn vẹn.

Không khí mua sắm tăng mạnh trong chương trình "Phá kho đón Tết" - Sale lớn nhất năm tới 70% từ nay đến hết 17/2 trên toàn hệ thống TokyoLife.



