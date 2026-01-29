Tủ lạnh âm tường mới từ LG: Vừa vặn từng li, hợp ý mọi gian bếp

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng tủ lạnh âm tường đang tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ, sự đồng bộ và khả năng cá nhân hóa không gian bếp. Không chỉ là thiết bị bảo quản thực phẩm, tủ lạnh âm tường dần trở thành một phần của thiết kế nội thất, góp phần hoàn thiện tổng thể căn bếp theo phong cách hiện đại và phản ánh "gu" sống của gia chủ. Nắm bắt xu hướng đó, LG giới thiệu dòng tủ lạnh LG French Door (4 cánh) âm tường, cân bằng giữa tiện nghi và tính thẩm mỹ để tạo nên không gian bếp liền mạch, đồng bộ và không khoảng hở.

LG giới thiệu dòng tủ lạnh LG French Door (4 cánh) âm tường, cân bằng giữa tiện nghi và tính thẩm mỹ

LG French Door âm tường gây ấn tượng với mặt kính mờ màu be trang nhã, thiết kế cửa phẳng cùng tay nắm ẩn tinh giản. Màn hình điều khiển cảm ứng E-Micom nằm chìm ngay trên cánh tủ. Người dùng có thể điều chỉnh các chế độ hoạt động một cách dễ dàng và trực quan bằng thao tác chạm.

Với tổng thể tối giản, gần như không có chi tiết thừa trên bề mặt, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất – từ tân cổ điển, hiện đại đến tối giản – mà vẫn giữ được sự cân xứng và hài hòa.

Với độ sâu tinh gọn 595 mm, tủ lạnh được tính toán để nằm gọn trong hộc tủ bếp, hạn chế khoảng trống và cảm giác cồng kềnh thường thấy ở các dòng tủ truyền thống. Đây cũng là độ sâu tương thích với hệ tủ bếp tiêu chuẩn trong các căn hộ hiện đại, giúp không gian bếp trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng liền mạch và tinh tế cho toàn bộ khu vực nấu nướng.

Đặc biệt, bản lề âm cùng khả năng mở cửa rộng đến 120° sát tường cho phép tủ đặt gần hệ tủ bếp mà vẫn đảm bảo thao tác đóng – mở thuận tiện. Việc lược bỏ các khe hở xung quanh không chỉ mang lại vẻ ngoài chỉn chu, mà còn hạn chế bụi bẩn và dị vật lọt vào, giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bản lề âm cùng khả năng mở cửa rộng đến 120° sát tường cho phép tủ đặt gần hệ tủ bếp mà vẫn đảm bảo thao tác đóng – mở thuận tiện

Ngăn mát được thiết kế rộng rãi, kết hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng âm trần, giúp người dùng dễ dàng quan sát, sắp xếp và quản lý thực phẩm. Đặc biệt, ngăn bảo quản rau củ được mở rộng đáng kể, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và sử dụng rau xanh và hoa quả ngày càng tăng của các gia đình hiện đại.

Bên cạnh thiết kế, LG French Door âm tường còn được trang bị nhiều công nghệ bảo quản đáp ứng thói quen sinh hoạt của gia đình Việt. Ngăn đông mềm Fresh Converter+™ cho phép điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng loại nguyên liệu – từ rau củ, phô mai, cá và thịt (lần lượt 4°C, 2°C, 0°C và -1,5°C). Nhờ đó, thực phẩm được bảo quản ở mức nhiệt lý tưởng, giữ trọn độ tươi ngon và dinh dưỡng, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm thời gian rã đông, chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Ngăn đông mềm Fresh Converter+™ cho phép điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng loại nguyên liệu

Tủ lạnh sử dụng hệ thống máy nén Inverter thông minh từ LG mang đến khả năng làm lạnh nhanh và linh hoạt dựa trên sự thay đổi nhiệt độ bên trong và bên ngoài tủ, giúp tiếp kiệm hiệu quả điện năng tiêu thụ.

Sở hữu thiết kế âm tường tinh gọn cùng công nghệ bảo quản ưu việt, tủ lạnh LG French Door âm tường trở thành mảnh ghép hoàn thiện cho những gian bếp đề cao tính thẩm mỹ và tiện nghi. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp vừa vặn để nâng tầm không gian sống và trải nghiệm bếp mỗi ngày, tủ lạnh âm tường thế hệ mới từ LG chính là lựa chọn tối ưu.