Sale ngày đôi 10/10 trên Lazada: Hội chị em "vén khéo" thu nghìn "chiến lợi phẩm"

Những hoá đơn săn sale hơn chục món nhưng chỉ có giá chỉ bằng một cốc cà phê. Thậm chí, nhiều món đồ hiệu cũng được áp voucher giảm giá đi vào lòng người. Tất cả những chiến tích đó cho thấy "sức mạnh công phá" đến từ tài thao lược chi tiêu vén khéo của hội chị em.

Săn đúng giờ lành, gom voucher cực mạnh



Hòa cùng sức nóng của Lễ hội mua sắm 10.10, hội chị em đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến săn sale để có thể gom được nhiều đơn hàng hời nhất. "Từ lâu rồi mình chuyển hẳn việc mua sắm các đồ dùng gia đình lên các sàn TMĐT vì giá đã rẻ lắm rồi mà còn có thêm voucher này kia nữa" – Mỹ Anh (32 tuổi, NVVP) cho biết. Chịu trách nhiệm quán xuyến mọi chi tiêu trong gia đình, Mỹ Anh luôn "ghi điểm" với gia đình chồng khi có thể tận dụng tối đa những ưu đãi khuyến mãi để mua sắm tiết kiệm và hợp lý hơn.

Cô cho biết: "Bí quyết của mình là phải tìm hiểu và nắm được chính xác các mốc thời gian khuyến mãi của các sàn TMĐT, vì thường trong 2 giờ đầu tiên của ngày sale là giá tốt lắm, lại có nhiều ưu đãi. Hoặc là với một số cột mốc đặc biệt trong ngày các sàn cũng tung voucher số lượng lớn. Việc của mình là bỏ các món hàng vào giỏ từ trước và chờ thu thập voucher rồi mới chốt đơn để có được deal hời nhất thôi. Chồng mình nhiều khi cứ trêu là em cứ quan trọng hóa mấy cái việc này nhưng thực sự nếu bạn để tâm thì mức giảm giá có khi phải đến 50% so với mua ở siêu thị đó!"

Nắm được "Bản đồ săn sale" là chị em đã nắm chắc đến 80% cơ hội mua sắm hiệu quả rồi đó!

Khác với Mỹ Anh thường xuyên mua sắm đồ đạc cho gia đình, niềm vui mua sắm với Huyền Trang (24 tuổi) lại đến từ "cảm giác thành tựu" khi có thể giành được một voucher với mức giảm giá lớn, cuộc chơi càng khó càng khiến Trang cảm thấy hứng thú và vui sướng khi chốt xong đơn hàng. "Nếu mình nói là mua sắm để xả stress thì mọi người có thấy buồn cười không nhỉ, nhưng mà thật sự với mình là như vậy đấy! Cảm giác canh me mỗi khung giờ có voucher, phải bật 4G để có mạng ở tốc độ cao và "giật" voucher nó vui cực" – Huyền Trang hóm hỉnh chia sẻ.



Trang còn cho biết thêm cô rất có "cảm tình" với những sàn TMĐT chịu khó "đổi mới" hình thức lấy voucher để tăng độ khó cho game này, ví dụ như trong đợt mua sắm 10.10 này, cô đang rất hứng thú với "Đấu trường voucher" trên Lazada. Trang nói: "Đúng như tên gọi, tham gia "Đấu trường voucher" là phải có chiến lược, phải nhanh tay, nhanh mắt, nhanh trí để lấy sẵn hàng vào giỏ, nhắm trước thứ tự ưu tiên thanh toán, rồi tính toán làm sao lấy được đúng loại voucher vừa có giá trị cao mà vẫn khả dụng. Cuối cùng là nhanh chóng thanh toán để thành công chốt được voucher đó của mình." Trang hào hứng chia sẻ thêm, 10h sáng qua 10/10 cô dùng đến 2,3 thiết bị điện tử để săn được voucher 1 triệu để mua nồi chiên không dầu. Do đã thêm vào giỏ hàng từ sớm nên chỉ với vài phút thao tác là cô đã có thể săn thành công món hàng này, trong khi người bạn cùng phòng do chần chừ lựa chọn mẫu nên đã hết mã lúc thanh toán. Đúng là hay không bằng hên, hên không bằng nhanh tay thanh toán!

Huyền Trang luôn chuẩn bị rất nhiều kinh nghiệm cho những đợt săn voucher trong ngày sale chiến

Buôn có bạn, bán có phường - Sale chiến phải có đồng đội mới vui



Cẩm Tú (29 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: "Trước đây mình không có thói quen săn voucher hay theo dõi các chương trình giảm giá khuyến mãi trên các sàn, nên mua đồ thường ít được giảm giá. Tuy nhiên, sau khi ngồi "hóng hớt" cùng hội chị em, mình đã tích lũy được kinh nghiệm săn sale từ đồng nghiệp, bạn bè. Thành ra cứ đến mỗi đợt siêu sale đều rất mong chờ các chương trình hấp dẫn được tung ra."

Cẩm Tú rất háo hức và mong chờ vào đấu trường voucher của Lazada để giành được những mã giảm giá hot nhất

"Deadline có thể quên, người yêu có thể không nhắn tin chứ khung giờ săn voucher không thể quên đâu, để chiếc ví không phải than khóc! Rủ thêm hội chị em bạn dì ở công ty cùng vào săn voucher để xem ai "ăn ở tốt", cũng là để giải trí sau giờ làm việc." - Cẩm Tú hài hước tâm sự. Bên cạnh cuộc "chiến" săn voucher kịch tính, siêu sale lần này còn có Đại hội điểm danh từ 7-12/10 nhận đến 21.500 xu hay game Săn Quà Kỳ Diệu, chỉ cần dùng từ 6.000 xu có thể nhận được 1 lượt quay may mắn trúng Labubu trị giá 6.5 triệu đồng. Mỗi ngày có 5 bé Labubu, 5 bé POPMART MEGA SPACE và còn nhiều phần quà giá trị khác tha hồ cho người dùng "test nhân phẩm".



