Sạc dự phòng đu concert giảm sâu đến 60%: Pin trâu, sạc nhanh, quẩy xuyên màn đêm

Mùa biểu diễn âm nhạc đang bước vào giai đoạn bùng nổ và đối với bất kỳ ai đam mê "đu concert", nỗi ám ảnh lớn nhất chính là khoảnh khắc chiếc điện thoại tắt ngúm ngay lúc thần tượng xuất hiện. Để thoải mái quay fancam độ phân giải cao, chụp ảnh check-in liên tục và cập nhật mọi khoảnh khắc lên mạng xã hội trong suốt nhiều giờ đồng hồ, một củ sạc dự phòng chất lượng cao là hành trang bắt buộc phải có. Tin vui là trong đợt bão sale hiện tại, hàng loạt mẫu pin sạc cao cấp đang được tung ra với mức ưu đãi giảm sâu lên đến 60%.

Dưới đây là những gợi ý sạc dự phòng hội tụ đầy đủ các tiêu chí về dung lượng khủng, tốc độ sạc siêu nhanh và thiết kế hít từ tính gọn gàng, giúp bạn yên tâm cháy hết mình cùng thần tượng từ chiều đến tận đêm khuya mà không lo gián đoạn kết nối.

Sạc dự phòng Ugreen Qi2.2 25W 10000mAh

Với những ai đang sử dụng hệ sinh thái Apple từ iPhone 12 đến 16 Pro Max, mẫu sạc Ugreen này là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng. Thiết bị đạt chứng nhận Qi2.2 mới nhất, mang lại khả năng hít từ tính chắc chắn và an toàn tương tự công nghệ MagSafe nguyên bản.

Điểm đáng tiền nhất của sản phẩm nằm ở việc tối ưu hóa luồng điện, giúp giảm thiểu tình trạng nóng máy và duy trì công suất đầu ra ấn tượng 25W. Nhờ đó, điện thoại của bạn sẽ được nạp lại năng lượng một cách nhanh chóng, ổn định trong một thiết kế tinh giản, vừa vặn để thoải mái cầm nắm khi thao tác.

Dịp siêu sale 9/9 này, mẫu sạc dự phòng nhà Ugreen đang có mức giảm lên đến 60%, hội canh săn sale nên “bỏ vào giỏ hàng” ngay.

Giá sale: 1.012.500 đồng Nơi mua: Shopee

Sạc dự phòng Anker MagGo A1654 10000mAh

Anker vốn nổi tiếng là thương hiệu với chuẩn sạc không dây Qi2, và chiếc MagGo A1654 là một món đáng tiền mà người dùng nên có. Chiếc sạc dự phòng này có dòng điện hít từ tính ổn định ở mức 15W giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, màn hình thông minh cho phép theo dõi trực quan phần trăm pin và trạng thái sạc thay vì phải đoán qua đèn LED truyền thống.

Mẫu sạc dự phòng này cũng có ngoại hình bắt mắt, toát lên sự sang trọng, hiện đại với các góc bo tròn mềm mại cùng lớp phủ chống bám bẩn, mang lại trải nghiệm sử dụng cực kỳ cao cấp.

Giá sale: 1.223.558 đồng Nơi mua:Shopee

Pin sạc dự phòng Cuktech Mini 55W 10000mAh

Cuktech Mini là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển, cần một thiết bị nhỏ gọn lọt thỏm trong lòng bàn tay nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng gờm. Sản phẩm cung cấp dòng sạc nhanh lên đến 55W cho thiết bị Xiaomi, 45W cho Samsung và tương thích tuyệt đối với các đời iPhone mới. Sức mạnh đa năng này giúp củ sạc trở thành nguồn cấp năng lượng hoàn hảo cho nhiều nền tảng khác nhau.

Giá sale: 606.000 đồng Nơi mua: Shopee

Sạc dự phòng Baseus Qpow3 PD 22.5W

Giải quyết triệt để nỗi lo quên dây cáp khi đi ra ngoài, Baseus Qpow3 mang đến sự tiện dụng tối đa nhờ thiết kế cáp kép tích hợp liền mạch ngay trên thân củ sạc. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh PD 22.5W, cho phép nạp đầy năng lượng cùng lúc cho hai thiết bị di động với tốc độ ổn định cao. Bên cạnh khả năng tối ưu không gian lưu trữ đồ đạc, sản phẩm còn được trang bị màn hình số LED hiển thị rõ nét dung lượng pin còn lại, giúp bạn luôn chủ động trong các chuyến du lịch mà không cần mang theo phụ kiện rườm rà.

Giá sale: 566.000 đồng Nơi mua:Shopee

Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh

Đại diện đến từ Xiaomi thực sự là một "quái vật" tốc độ khi sở hữu mức công suất cực khủng lên tới 165W, hoàn toàn dư sức cung cấp nguồn điện ổn định cho cả những chiếc máy tính xách tay đòi hỏi mức tiêu thụ lớn. Để tối ưu trải nghiệm di động, thiết bị được gắn sẵn một dải cáp sạc chất lượng cao trực tiếp vào thân máy, loại bỏ sự vướng víu không cần thiết. Cùng với thiết kế vỏ tản nhiệt chuyên dụng và hệ thống bảo vệ mạch điện tiên tiến, mẫu sạc dự phòng này luôn kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị nhận trong suốt quá trình nạp siêu tốc.

Giá sale: 1.190.000 đồng Nơi mua:Shopee