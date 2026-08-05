Việc chuẩn bị hậu sự vốn là hành trình cuối cùng để tiễn biệt người thân trong sự trọn vẹn. Thế nhưng với gia đình cụ bà Euvy Rodney (93 tuổi, sống tại New York, Mỹ), điều đáng lẽ phải là sự an ủi sau mất mát lại trở thành cú sốc không thể bù đắp khi họ phát hiện người mẹ của mình đã bị nhà tang lễ hỏa táng nhầm, trái hoàn toàn với di nguyện cuối cùng của bà.

Theo thông tin từ gia đình, bà Rodney qua đời ngày 8/7 và được đưa đến nhà tang lễ J. Foster Phillips ở quận Queens để chuẩn bị các nghi thức tang lễ. Nguyện vọng của bà từ trước khi qua đời rất rõ ràng là được đưa trở về quê hương Guyana để chôn cất.

Tuy nhiên, thay vì bảo quản thi thể để gia đình hoàn tất các thủ tục đưa về nước, nhà tang lễ lại tiến hành hỏa táng. Đến khi phát hiện sự việc, mọi thứ đã không còn có thể đảo ngược.

Tấm bảng tưởng niệm bà Euvy Rodney và con gái bà, Ramona Rodney Park (Ảnh: People)

"Chúng tôi đã mất mẹ hai lần. Chúng tôi mất mẹ về thể xác, rồi lại mất bà thêm một lần nữa vì không thể thực hiện điều bà hằng mong muốn", bà Christine Weever, một trong 11 người con của người quá cố nghẹn ngào chia sẻ trong buổi họp báo tổ chức trước nhà tang lễ.

Bà nói thêm rằng cho đến nay, cả gia đình vẫn chưa thể vượt qua cú sốc khi nghĩ đến việc mẹ mình không được an nghỉ theo đúng tâm nguyện.

Một người con gái khác của bà Rodney là Ramona Rodney Park cho biết bà đã cảm thấy có điều bất thường từ rất sớm. Khoảng một tuần sau khi mẹ qua đời, bà đến nhà tang lễ xin được nhìn mặt mẹ lần cuối nhưng bị từ chối.

Theo lời kể, nhân viên giải thích rằng thi thể vẫn chưa được thay quần áo nên gia đình không thể vào thăm. Chỉ đến sau đó, họ mới biết bà Rodney thực tế đã bị hỏa táng.

Gia đình cho rằng đây là sai sót đặc biệt nghiêm trọng bởi nguyện vọng được chôn cất của bà Rodney đã được ghi rõ trong giấy chứng tử cũng như các giấy tờ liên quan mà phía nhà tang lễ được cho là đều đã tiếp nhận.

Luật sư Wayne Wattley, đại diện gia đình, khẳng định: "Không có bất kỳ lý do nào có thể bào chữa cho sự việc này".

Sau vụ việc, Mục sư Kevin McCall - một nhà hoạt động dân quyền có mặt trong buổi họp báo đã kêu gọi chính quyền bang New York mở cuộc điều tra độc lập, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động của nhà tang lễ J. Foster Phillips.

Ông cho rằng một cơ sở làm dịch vụ hậu sự phải đặt sự tôn trọng và phẩm giá dành cho người đã khuất lên hàng đầu. Khi điều đó không còn được đảm bảo, niềm tin của các gia đình cũng bị đánh mất.

Trước phản ứng gay gắt từ phía gia đình, nhà tang lễ J. Foster Phillips đã gửi lời xin lỗi chính thức. Trong tuyên bố gửi truyền thông, đơn vị này cho biết họ "vô cùng lấy làm tiếc" trước nỗi đau mà gia đình phải trải qua và cam kết sẽ hỗ trợ bằng "sự quan tâm, lòng trắc ẩn và tôn trọng".

Nhà tang lễ cũng nhấn mạnh đây là doanh nghiệp gia đình đã phục vụ cộng đồng suốt 97 năm qua và luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối bình luận thêm vì tôn trọng các bên liên quan.

Theo kế hoạch mới, gia đình bà Rodney vẫn tổ chức lễ tưởng niệm người mẹ quá cố và sau đó sẽ đưa tro cốt của bà trở về Guyana. Dù vậy, họ thừa nhận việc đưa tro cốt về quê nhà chỉ có thể giúp thực hiện một phần mong ước cuối cùng của bà, bởi nghi thức chôn cất mà bà luôn mong muốn đã không còn cơ hội trở thành hiện thực.

Đối với gia đình Rodney, đây không chỉ là một sai sót nghiệp vụ, mà là một mất mát không thể sửa chữa. Khi một di nguyện cuối cùng bị xóa bỏ bởi sự nhầm lẫn, điều còn lại không chỉ là tro cốt, mà còn là nỗi day dứt sẽ theo những người ở lại suốt nhiều năm sau.