Ở nhiều thành phố tại Mỹ Latinh, những câu chuyện lan truyền giữa các hàng xóm tạo nên một dạng tường thuật song song với tin tức chính thống. Giữa những cuộc trò chuyện trước hiên nhà, những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố và những ánh nhìn chăm chú vào các hoạt động hàng ngày, những câu chuyện xuất hiện, lan truyền nhanh chóng và định hình đời sống cộng đồng.

Chính trong môi trường quen thuộc ở các khu dân cư bình dân ấy, một cư dân ở Quindío đã biến việc lắng nghe hàng ngày thành nguồn thu nhập và thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài Colombia. Nhân vật trong câu chuyện này là Miryam, 67 tuổi, người nổi tiếng qua các video lan truyền trên mạng xã hội và các ấn phẩm báo chí.

Bà thậm chí nổi tiếng cả trên MXH vì lĩnh vực kiếm tiền của mình

Theo một bài báo do Infobae công bố, người phụ nữ này tuyên bố đã mua được hai ngôi nhà nhờ số tiền thu được từ việc chuyên bán chuyện phiếm về khu phố ở Armenia, thủ phủ của tỉnh này.

Theo cuộc điều tra của Infobae, Miryam thường bắt đầu ngày mới từ rất sớm, có mặt sẵn trước nhà với một cuốn sổ ghi chép lại các chuyển động, cuộc trò chuyện và tình huống mà bà cho là có liên quan. Trong lúc quan sát người qua lại trên đường, bà trò chuyện với cư dân, ghi lại tên, thời gian và chi tiết để duy trì độ chính xác trong nội dung chia sẻ.

Người phụ nữ tự mô tả mình là một người buôn chuyện chuyên nghiệp. Bà thu thập thông tin một cách có hệ thống, mô tả và ghi chép chi tiết để tránh bỏ sót. Những cuốn sổ tay này tạo thành bộ sưu tập để bà tham khảo khi có ai đó tìm kiếm thông tin cập nhật về các mâu thuẫn gia đình, những mối tình kín đáo hoặc những thay đổi bất ngờ trong khu phố. Hoạt động này đã phát triển theo thời gian khi Miryam tính các mức phí khác nhau tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của chủ đề. Những câu chuyện đơn giản có giá 2.000 - 3.000 peso (16 - 24.000 VNĐ), trong khi các vụ việc phức tạp được định giá cao hơn.

Bên cạnh đó, bà còn phát triển dịch vụ thứ hai khi hoạt động kinh doanh được củng cố: thanh toán để giữ im lặng. Miryam cho biết bà đã nhận được các khoản tiền lớn hơn để không tiết lộ một số tình tiết nhất định, đặc biệt là những trường hợp có thể gây ra sự bẽ mặt trước công chúng.

Trong các cuộc phỏng vấn, Miryam khẳng định nhờ công việc bán chuyện phiếm, bà đã có thể mua được hai ngôi nhà.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên MXH, biến Miryam thành một nhân vật nổi tiếng được gọi là "nữ hoàng chuyện phiếm" . Tờ báo Infobae lưu ý rằng sự bùng nổ này liên quan đến các yếu tố văn hóa gắn liền sâu sắc với đời sống hàng ngày của các thành phố Mỹ Latinh, nơi việc trao đổi tin đồn đóng vai trò là một hình thức hòa nhập xã hội. Trên mạng xã hội, người dùng so sánh bà với những người dẫn chương trình giải trí khám phá chuyện phiếm, bà Miryam đã tạo ra phiên bản thủ công và trực tiếp của riêng mình.

Câu chuyện cũng khiến các chuyên gia đưa ra bình luận về các khía cạnh liên quan đến quyền riêng tư. Những luật sư được các hãng tin Colombia tham vấn nhắc nhở rằng việc tiết lộ chi tiết cuộc sống của người khác có thể tạo ra căng thẳng, nhất là khi liên quan đến các vấn đề cá nhân nhạy cảm, đồng thời việc lưu thông thông tin trong các cộng đồng nhỏ có xu hướng khuếch đại tác động của những câu chuyện này. Tuy nhiên, các bài báo đưa tin không đề cập đến bất kỳ xung đột pháp lý nào liên quan đến công việc của bà, ngoại trừ một số hiểu lầm thỉnh thoảng xảy ra giữa những người hàng xóm.

Nguồn: CPG