Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1/2026. Trong đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố hôm 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 3 người cùng bị khởi tố cùng tội danh với ông Châu là ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Báo Người lao động cho hay, từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với ông Châu như vợ chồng).

Báo Tuổi trẻ Online cho hay, cơ quan công an xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song: Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo con trai là Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang dùng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu từ các hệ thống này được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp trước khi đưa lên Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Trước đó, từ hơn 13h ngày 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về.

Tại 3 cơ sở, các lực lượng của Công an Hà Nội làm việc bên trong. Sau hơn 4 tiếng, tại hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, một số thùng tài liệu dán niêm phong được bê ra ngoài, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn. Đến 17h30, lực lượng làm nhiệm vụ ra về gần hết.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Doanh nghiệp này có 4 cửa hàng tại Hà Nội, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Thông tin trên báo Lao Động vào tối 25/3, đại diện BTMC xác nhận một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch và cho biết việc tạm dừng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và hoạt động sẽ trở lại bình thường từ 12h00 ngày 26/3. Đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.