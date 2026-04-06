Chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, VTV đưa tin.

Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vốn nổi tiếng lâu đời tại Hà Nội. Theo thông tin trên website, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.

Từ tháng 10/2024, vị trí Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu được chuyển sang cho bà Phạm Lan Anh cho đến nay.

Trong quá trình hoạt động, ông Vũ Minh Châu đã nhận được nhiều danh hiệu như Doanh nhân Văn hóa (2006), Doanh nhân Tâm tài (2008), Nghệ nhân Quốc gia (2009) và giải thưởng Cao Đình Độ năm 2025. Ông cũng từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam.

Trước đó, chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện, làm việc tại 3 cơ sở của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, gồm các cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, theo báo Dân Trí.

Đêm cùng ngày, Bảo Tín Minh Châu cho biết một số cửa hàng của doanh nghiệp đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số thông tin.

Doanh nghiệp thông báo toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3. Cùng với đó, Bảo Tín Minh Châu khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Trong thông báo, Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng sản phẩm bán ra, theo quy định pháp luật. Thông cáo được ký bởi bà Phạm Lan Anh, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Ngành nghề kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu được bổ sung mới đây

Được biết, sau hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu mới đây đã bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, mở rộng lĩnh vực hoạt động.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Ngoài ông Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.