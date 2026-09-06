Sai lầm khi mua vàng: Nghĩ giá tăng là chắc chắn có lãi

Vàng tăng thêm 10 triệu đồng, chưa chắc bạn đã lãi 10 triệu

Đây là một trong những nhầm lẫn phổ biến khi theo dõi giá vàng. Ví dụ, một người mua một cây vàng với giá 100 triệu đồng. Một thời gian sau, giá bán ra trên thị trường tăng lên 110 triệu đồng/cây. Nhìn vào con số này, người mua rất dễ nghĩ mình đã có 10 triệu đồng tiền lời.

Nhưng giả sử cùng thời điểm đó, giá mua vào của cửa hàng là 107 triệu đồng/cây. Nếu bán ngay, số tiền thực nhận chỉ là 107 triệu đồng, thay vì 110 triệu đồng. Như vậy, khoản lãi thực tế là 7 triệu đồng.

3 triệu đồng chênh lệch trong ví dụ trên chính là khoảng cách giữa giá bán ra và giá mua vào. Trên thực tế, mức chênh lệch này thay đổi theo từng thời điểm, từng loại vàng và từng đơn vị kinh doanh. Vì vậy, thấy giá vàng tăng thêm 10 triệu đồng không có nghĩa người đang nắm giữ vàng cũng cầm chắc 10 triệu đồng tiền lãi.

Muốn biết đang lời hay lỗ, đừng chỉ nhìn “giá vàng hôm nay”

Nếu muốn biết khoản vàng mình đang giữ thực sự tăng bao nhiêu, điều cần nhìn không phải là giá bán ra mà là mức giá cửa hàng sẵn sàng mua lại tại thời điểm đó. Cách tính đơn giản là: số tiền có thể nhận được nếu bán hôm nay - tổng số tiền đã bỏ ra để mua = khoản lãi hoặc lỗ thực tế.

Chẳng hạn, bạn mua một cây vàng hết 100 triệu đồng. Sau một thời gian, cửa hàng niêm yết giá mua vào ở mức 107 triệu đồng. Nếu bán ngay, bạn nhận về 107 triệu đồng và khoản chênh lệch so với số tiền đã bỏ ra là 7 triệu đồng.

Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với những người mua vàng trong thời gian ngắn hoặc thường xuyên theo dõi biến động giá. Chỉ cần nhìn nhầm giữa “giá bán ra” và “giá mua vào”, số tiền lời bạn tưởng tượng có thể khác khá xa số tiền thực tế nhận được.

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Vàng đang tăng giá chưa chắc đã là lúc nên bán

Một sai lầm khác là thấy vàng tăng mạnh thì mặc định đó là thời điểm phải bán để “chốt lời”. Nhưng việc bán hay tiếp tục nắm giữ không chỉ phụ thuộc vào việc giá vàng đang tăng bao nhiêu.

Nếu khoản vàng được mua với mục đích tích lũy dài hạn và người sở hữu chưa cần sử dụng số tiền đó, một đợt tăng giá ngắn hạn chưa nhất thiết phải khiến họ thay đổi kế hoạch. Ngược lại, nếu mua vàng với mục tiêu ngắn hạn, cần tiền trong thời gian gần hoặc khoản tiền này đang được dành cho một nhu cầu quan trọng khác, việc bán ở mức giá phù hợp có thể hợp lý hơn.

Điều quan trọng là phải tách hai câu hỏi: “Tôi đang lời bao nhiêu?” và “Tôi có nên bán lúc này không?” Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước khi quyết định, người mua nên kiểm tra lại giá mua vào tại chính nơi mình dự định bán, tính số tiền thực nhận sau khi bán và đối chiếu với số tiền ban đầu đã bỏ ra. Đừng chỉ nhìn vào con số giá vàng đang tăng trên bảng điện rồi tự tính mình đã lời bao nhiêu.

Với vàng, câu hỏi đáng quan tâm nhất không phải là “Giá vàng hôm nay tăng bao nhiêu?”, mà là: “Nếu bán ngay hôm nay, tôi thực sự cầm về bao nhiêu tiền?”