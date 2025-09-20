Sách luyện thi gây tranh cãi vì thơ Xuân Quỳnh, Quang Dũng bị biến dạng, phụ huynh bức xúc: "Đây là xuyên tạc, lừa đảo"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi nhiều phụ huynh và học sinh chia sẻ hình ảnh một cuốn sách “luyện thi đánh giá năng lực” được giới thiệu là sản phẩm của một công ty, trung tâm giáo dục, có mã số xuất bản đàng hoàng. Tuy nhiên, khi mở ra, không ít người ngỡ ngàng vì những bài thơ quen thuộc vốn đã in sâu trong ký ức bao thế hệ học sinh lại bị biến dạng, méo mó, thậm chí sai lệch hoàn toàn ý nghĩa.

Trong số đó, bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Bài thơ này vốn nổi tiếng với những câu thơ:

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể”.

Thế nhưng trong cuốn sách, các câu thơ bị biến đổi thành những vần điệu vô nghĩa, như thể được ghép lại một cách ngẫu hứng bằng AI, nhưng vẫn thản nhiên in tên tác giả Xuân Quỳnh. Nhiều người cho rằng đây là hành động xúc phạm tác giả và đánh tráo văn chương:

“Dữ dội và dịu êm

Sông là sóng, là bão

Của lòng người, là những nỗi đau

Có mặt trời, có bão, có mưa”.

Tương tự, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hào hùng, bi tráng, mở đầu:

“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!

Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi…”.

Thì trong cuốn sách lại biến thành những dòng lai căng, mất hồn, không còn dấu ấn đặc trưng của tác phẩm. Người đọc thậm chí so sánh rằng trông chẳng khác nào thơ học trò tập ghép vần, nhưng tên tác giả “Quang Dũng” vẫn được in trang trọng:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt huyền ẩn chứa mối tình thương

Đêm mơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc”.

Loạt tác phẩm nổi tiếng bị xuyên tạc.

Sau khi được lan truyền, cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng việc in ấn những phiên bản thơ bị chỉnh sửa nhưng vẫn giữ tên tác giả gốc là thiếu tôn trọng tác phẩm văn học, dễ gây nhầm lẫn cho người học.

Một số ý kiến cũng cho rằng đây không phải là sai sót nhỏ, mà phản ánh sự cẩu thả trong khâu biên soạn. Dư luận bày tỏ lo ngại khi những ấn phẩm như vậy vẫn được phát hành hợp pháp, cho thấy cần có sự giám sát chặt chẽ hơn trong hoạt động xuất bản.

Một số bình luận của dân tình:

- Đọc mà sốc, thơ Xuân Quỳnh thành như thơ chế, vậy mà vẫn ghi tên tác giả thì thật khó chấp nhận.

- Không chỉ sai sót, đây là sự cẩu thả với văn chương và cũng là thiếu tôn trọng người học.

- Học sinh đọc nhầm rồi học thuộc lòng những câu như thế thì còn gì là kiến thức chuẩn mực nữa.

- Nếu muốn sáng tác mới thì cứ ký tên mình, đừng mượn danh nhà thơ nổi tiếng để hợp thức hóa.

- Di sản văn chương không thể bị chỉnh sửa tùy tiện, mỗi câu thơ đều có giá trị riêng.

- Thơ bị biến dạng thành những câu chữ vô cảm, đọc lên chẳng còn thấy xúc động như nguyên tác.

- Sách luyện thi mà sai thế này thì còn đâu là tài liệu đáng tin cậy cho học sinh.

- Cần có cơ quan kiểm tra kỹ hơn trước khi cho phát hành, chứ để thế này thì học sinh chịu thật.

Cũng theo nhiều ý kiến, đây không phải là sai sót bình thường, mà là hành vi xuyên tạc tác phẩm văn học, đánh lừa học sinh và xã hội. Văn chương vốn là di sản tinh thần, không thể “chế biến” tùy tiện rồi gắn tên tác giả như một cách hợp thức hóa. Nếu ai đó muốn sáng tác, hoàn toàn có thể ký tên mình, nhưng đã in thơ Xuân Quỳnh, Quang Dũng, Thanh Hải… thì phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tác.

Việc xuất bản những cuốn sách như thế bị dư luận đánh giá là phản giáo dục, không chỉ đầu độc thế hệ học sinh mà còn biến di sản văn chương thành những mớ chữ vô nghĩa. Điều gây lo ngại hơn cả là chúng vẫn được phát hành hợp pháp, có giấy phép và mã số ISBN.

