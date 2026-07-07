Sách giáo khoa được in từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng trong năm học 2026-2027, ngoại trừ một số đầu sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Đây là thông tin vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố nhằm hướng dẫn việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học mới.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trước đó đơn vị có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đang lưu hành để phục vụ giảng dạy và học tập trong năm học 2026-2027.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sách giáo khoa in trước năm 2026 vẫn tiếp tục được sử dụng, đồng thời giảm bình quân 13,3% giá sách năm học mới.

Thông báo nêu rõ, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã in từ năm 2025 trở về trước đang lưu hành tại các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành và gia đình học sinh vẫn tiếp tục được sử dụng, tái sử dụng bình thường. Quy định này không áp dụng đối với các đầu sách nằm trong danh mục đã được chỉnh sửa và phê duyệt lại trong năm 2026.

Đối với những sách giáo khoa có nội dung được cập nhật theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến. Giáo viên, học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản cập nhật này.

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa 11 sách giáo khoa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT, gồm: Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9; Lịch sử lớp 10; Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 10; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10; Địa lí lớp 12 và Chuyên đề học tập Địa lí lớp 12.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành các phiên bản đã chỉnh sửa của những đầu sách trên trong năm 2026. Đối với các bản sách cùng tên được in từ năm 2025 trở về trước, đơn vị sẽ không tiếp tục phát hành, tuy nhiên giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Cùng với việc hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Theo đơn vị này, việc giảm giá được thực hiện trên cơ sở nâng cao chất lượng sách, đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất và lưu thông nhằm giảm chi phí cho phụ huynh và học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh tiếp tục tái sử dụng sách giáo khoa để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027.