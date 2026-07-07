Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một cụm thi ở tỉnh Lào Cai có mật độ điểm môn Toán rất cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Theo thông tin lan truyền, một dải số báo danh liên tiếp gồm 336 thí sinh có tỉ lệ điểm Toán cao vượt trội.

Năm nay, toàn tỉnh Lào Cai có 60 điểm 10 môn Toán thì có đến 41 điểm 10 nằm trong cụm thí sinh này, dù nhóm này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VOV , ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin dư luận, từ ngày hôm qua, tổ công tác của Sở đã chính thức vào cuộc làm việc để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu có liên quan.

Theo ông Chung việc thành lập tổ công tác nhằm rà soát lại toàn bộ. Về cơ bản, cũng không có biểu hiện gì bất thường ở dải điểm đó.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Lào Cai năm nay đạt 98,7%. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai)

“ Họ nêu vấn đề lên để mình xem xét thì trách nhiệm của Sở cũng phải rà soát lại, đồng thời nếu cần thiết sẽ có báo cáo với tỉnh, với Bộ ", ông Chung nói.

Trên báo Lao Động , ông Chung thông tin thêm, dải số báo danh được nhắc đến thuộc cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn. Vị lãnh đạo Sở cho rằng, việc xuất hiện nhiều bài thi đạt từ 8 - 10 điểm, trong đó có nhiều điểm 10 tuyệt đối là phù hợp với năng lực của nhóm học sinh chuyên, nhất là các lớp chuyên khoa học tự nhiên.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục rà soát khách quan, toàn diện, đồng thời sẵn sàng cung cấp dữ liệu để các cơ quan có thẩm quyền phối hợp kiểm tra, làm rõ khi có yêu cầu.

Trước đó, báo Giáo dục & Thời đại thông tin, theo báo cáo từ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai, năm nay tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 98,7%.

Toàn tỉnh Lào Cai có 142 điểm 10 ở các môn: Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp. Trong đó môn Toán nhiều nhất với 60 điểm.