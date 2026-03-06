Sà lan va cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy ngã nháo nhào, hiện trường đang được xử lý

Hơn 10 giờ trưa 6-3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Hiện trường vụ cầu Ghềnh va chạm

Cú va chạm mạnh khiến cầu Ghềnh rung lắc, 6 xe máy trên cầu bị ngã vào lan can khiến nhiều người bị xây xát.

Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng. Nhận tin báo, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Xe máy trên cầu bị ngã nháo nhào khi sà lan va cầu Ghềnh

Cách đây 10 năm (2016), cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập khiến nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, ngành đường sắt đã làm mới cầu Ghềnh như hiện nay. Hiện cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa.

