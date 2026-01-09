Giáo dục nhằm phát triển "tư duy độc lập" và "năng lực lựa chọn" cho học sinh ngày càng được chú trọng. Cùng với đó, sự quan tâm đối với an toàn thực phẩm và kỹ năng đọc hiểu thông tin của trẻ cũng không ngừng tăng cao.

Dự án S-Gallery, do Trung tâm Thông tin & Chương trình Giáo dục chủ trì, hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục văn hóa số, mang đến cho trẻ những nội dung học tập gần gũi với đời sống thông qua hình thức trực quan, sinh động.

Trong khuôn khổ hoạt động này, S-Gallery đã sản xuất một phim hoạt hình giáo dục với chủ đề "truy xuất nguồn gốc thực phẩm". Nội dung được thực hiện với sự đồng hành của Công ty TNHH QBB Việt Nam (QBB Việt Nam) – doanh nghiệp thực phẩm Nhật Bản, đơn vị hỗ trợ kiến thức chuyên môn và tham gia vào một phần quy trình sản xuất phim.









Tại sự kiện, QBB Việt Nam đã giới thiệu bộ phim hoạt hình do đơn vị sản xuất, giúp trẻ em tiếp cận các kiến thức quen mà lạ theo cách trực quan, sinh động và dễ hiểu. Thông qua nội dung phim, các em được tìm hiểu thực phẩm được tạo ra từ đâu và phải trải qua hành trình như thế nào trước khi đến với bữa ăn của gia đình.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng giúp trẻ hiểu vì sao tính minh bạch của nguyên liệu lại đóng vai trò quan trọng đối với sự an toàn của chính mình, từ đó hình thành thói quen quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm. Đặc biệt, các em được khuyến khích nhận thức rằng việc chủ động tìm hiểu thông tin không chỉ là một kỹ năng học tập, mà còn là năng lực quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe trong tương lai. QBB Việt Nam đóng vai trò đối tác, cung cấp kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng nội dung truyền tải.

Các thông điệp trọng tâm mà S-Gallery mong muốn truyền tải thông qua video gồm:

- Đằng sau mỗi thực phẩm là những nỗ lực và câu chuyện của rất nhiều con người

- Hiểu rõ "thực phẩm đến từ đâu" là bước đầu tiên để tự bảo vệ bản thân

- Kỹ năng đọc hiểu thông tin và tự đưa ra quyết định sẽ luôn hữu ích cho tương lai

Những bài học nhỏ trong ngày hôm nay sẽ càng phát huy giá trị nếu được tiếp tục thảo luận và hình thành thói quen trong gia đình. QBB Việt Nam, với vai trò doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ cùng giá trị giáo dục này và hỗ trợ thông qua việc tư vấn nội dung và cung cấp kiến thức chuyên môn.









Phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh

Nhiều học sinh hào hứng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên các em thực sự hiểu thức ăn đến từ đâu, thay vì chỉ thấy chúng xuất hiện sẵn trên bàn ăn hay kệ siêu thị. Có em nói rằng việc đọc nhãn sản phẩm bỗng trở nên thú vị, không còn là những dòng chữ khô khan mà là cả một câu chuyện phía sau mỗi món đồ. Đặc biệt, nhiều em nhận ra rằng "tự tìm hiểu" không chỉ là một yêu cầu trong học tập, mà là kỹ năng quan trọng giúp các em hiểu thế giới xung quanh mình.

Từ góc nhìn của giáo viên, hoạt động này được đánh giá cao về tính ứng dụng. Thầy cô cho rằng đây là một hình thức giáo dục gắn liền với đời sống, thiết thực và giàu ý nghĩa, giúp kiến thức không còn nằm trên trang sách mà đi vào trải nghiệm thực tế của học sinh. Một số giáo viên bày tỏ mong muốn đưa nội dung này vào bài giảng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, học liệu số của S-Gallery cũng nhận được phản hồi tích cực. Giáo viên nhận xét rằng nội dung được thiết kế phù hợp với không gian lớp học, hỗ trợ học sinh tập trung hơn và tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, hào hứng.





Ông Kihara, đại diện QBB Việt Nam cũng chia sẻ: "Chúng tôi không có ý áp đặt rằng sản phẩm Nhật Bản là an toàn hay đáng tin. Trong thời đại thông tin tràn ngập như hiện nay, điều quan trọng hơn là trẻ em biết cách hiểu thông tin và tự đưa ra lựa chọn. Được đóng góp vào hành trình học tập đó, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự".



Trong thời gian tới, S-Gallery sẽ tiếp tục hợp tác với các trường học tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác để mở rộng các học liệu số giúp trẻ trang bị kiến thức thiết thực trong đời sống.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, S-Gallery sẽ tiếp tục phối hợp với QBB Việt Nam và các doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn để phát triển nội dung giáo dục, đồng thời mang đến cho học sinh những video về lịch sử, văn hóa và 6 kỹ năng quan trọng: Tự lập; Kỷ luật; Lễ nghi; An toàn thực phẩm; Kiểm soát cảm xúc; Trách nhiệm xã hội. Qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để trẻ phát triển tư duy và năng lực lựa chọn trong cuộc sống.