Người xưa có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh, đôi khi chúng ta cần một chút chỉ dẫn, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để vững tâm hơn trên con đường phía trước. Không mang màu sắc mê tín nặng nề, những quẻ Kinh Dịch dưới đây giống như những lời khuyên mộc mạc, chân tình dựa trên sự vận động của âm dương, giúp 12 con giáp nhìn nhận lại vận thế tài chính của mình trong tuần mới này. Hãy đón nhận thông điệp với tâm thế cởi mở, xem đâu là cơ hội để nắm bắt, đâu là rủi ro để tránh né, mong cho ai cũng có một tuần làm ăn suôn sẻ, "tiền vào như nước".

1. Tuổi Tý: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Bắt đầu với Tuổi Tý, tuần này các bạn rút được quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Nghe tên thôi đã thấy "có lớn", thấy sự sung túc rồi. Quẻ này báo hiệu một tuần tài lộc dồi dào, giống như mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cao. Những nỗ lực trước đây của bạn nay đến ngày hái quả ngọt. Tiền bạc hanh thông, có thể có khoản thu bất ngờ hoặc được người khác biếu tặng, đầu tư gì cũng dễ sinh lời. Hãy tận dụng thời cơ "vàng" này nhé.

2. Tuổi Sửu: Quẻ Sơn Thủy Mông

Ngược lại một chút với sự rực rỡ của Tý, tuổi Sửu tuần này lại gặp quẻ Sơn Thủy Mông. "Mông" ở đây là mông lung, mờ mịt. Tài vận tuần này của bạn giống như đi trong sương mù, nhìn không rõ phương hướng. Đừng vội vàng quyết định đầu tư lớn hay nghe lời rủ rê hùn hạp làm ăn vào lúc này, dễ bị lừa hoặc tính toán sai lầm. Lời khuyên chân thành là hãy "án binh bất động", giữ chặt ví tiền và tìm người có kinh nghiệm để hỏi han trước khi xuống tiền.

3. Tuổi Dần: Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Rời khỏi sự lo toan, tuổi Dần tuần này đón nhận quẻ Lôi Thiên Đại Tráng. Khí thế của bạn đang rất mạnh, hừng hực như sấm sét trên trời. Tài lộc có triển vọng lớn, bạn làm việc gì cũng nhanh nhẹn, quyết đoán và dễ đạt được thành tựu tài chính. Tuy nhiên, "Tráng" quá thì dễ gãy, đừng vì thấy đang đà thắng mà chủ quan, kiêu ngạo hay đầu tư mạo hiểm quá mức. Mạnh mẽ nhưng phải tỉnh táo thì tiền mới ở lại lâu bền.

4. Tuổi Mão: Quẻ Thủy Địa Tỷ

Nhẹ nhàng hơn Dần, tuổi Mão tuần này có quẻ Thủy Địa Tỷ. Đây là quẻ của sự gắn kết, thân thiết. Tài lộc tuần này của Mão đến từ các mối quan hệ. Đừng làm ăn một mình, hãy tìm kiếm đối tác, hoặc dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Sự hợp tác vui vẻ sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho bạn.

5. Tuổi Thìn: Quẻ Thuần Càn

Đến lượt "anh Rồng", tuổi Thìn tuần này bốc được quẻ Bát Thuần Càn. Đây là quẻ thuần dương, tượng trưng cho trời, cho người lãnh đạo. Vận tài lộc của bạn cực vượng, sự nghiệp thăng tiến kéo theo thu nhập tăng cao. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực và được cấp trên hoặc đối tác ghi nhận xứng đáng. Cứ mạnh dạn triển khai các kế hoạch lớn, thần tài đang đứng về phía bạn.

6. Tuổi Tỵ: Quẻ Thuần Khảm

Trái ngược hoàn toàn, tuổi Tỵ cần hết sức cẩn trọng với quẻ Thuần Khảm. "Khảm" là nước, là hố sâu hiểm trở. Tuần này tài vận của bạn gặp nhiều trắc trở, dễ có nguy cơ mất tiền, bị lừa gạt hoặc đầu tư thua lỗ. Tuyệt đối không tham gia các trò may rủi, không cho vay mượn. Tốt nhất là "phòng thủ", chi tiêu tiết kiệm để vượt qua tuần sóng gió này.

7. Tuổi Ngọ: Quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Tuổi Ngọ tuần này gặp quẻ Hỏa Phong Đỉnh. "Đỉnh" là cái vạc nấu ăn, tượng trưng cho sự nung nấu để thành công. Tài lộc đang trong giai đoạn hình thành, chưa thể "ăn xổi" ngay được. Bạn cần kiên nhẫn, chăm chút cho công việc hiện tại, rồi thành quả lớn sẽ đến. Đây là lúc đầu tư cho kiến thức hoặc nâng cấp công cụ làm việc, đừng tiếc tiền cho những thứ mang lại giá trị lâu dài.

8. Tuổi Mùi: Quẻ Sơn Địa Bác

Với Tuổi Mùi, quẻ Sơn Địa Bác báo hiệu một tuần không mấy vui vẻ về tiền bạc. "Bác" nghĩa là bóc mòn, rơi rụng. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, thu không đủ chi. Các khoản đầu tư cũ có thể gặp vấn đề. Lời khuyên là hãy "thu mình lại", đừng mở rộng kinh doanh hay mua sắm đồ xa xỉ lúc này. Giữ được tiền đã là thắng lợi rồi.

9. Tuổi Thân: Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Tuổi Thân tuần này nhận được quẻ Sơn Thiên Đại Súc. "Đại Súc" là tích lũy lớn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn gom góp tiền bạc, tiết kiệm hoặc tái đầu tư lợi nhuận vào những kênh an toàn. Chưa phải lúc bung ra làm lớn, nhưng là lúc chuẩn bị tiềm lực tài chính vững chắc cho tương lai. Cứ chăm chỉ nhặt nhạnh, "tích tiểu thành đại" nhé.

10. Tuổi Dậu: Quẻ Trạch Hỏa Cách

Trong khi đó, tuổi Dậu lại cần sự thay đổi với quẻ Trạch Hỏa Cách. "Cách" là cải cách, thay đổi. Vận tài lộc của bạn đang bị kìm hãm bởi những cách làm cũ kỹ. Tuần này, nếu muốn có tiền, bạn phải đổi mới tư duy, tìm hướng đi mới hoặc thay đổi cách quản lý tài chính. Đừng ngại phá bỏ cái cũ, sự thay đổi sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho ví tiền của bạn.

11. Tuổi Tuất: Quẻ Địa Thiên Thái

Tin vui cho tuổi Tuất khi rút được quẻ Địa Thiên Thái. Đây là quẻ của sự bình an, hanh thông mọi mặt. Tài lộc tuần này trôi chảy, thuận lợi. Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, khách hàng tự tìm đến, các khoản thu nhập đều đặn và có phần tăng lên. Hãy tận hưởng một tuần lễ thảnh thơi và sung túc.

12. Tuổi Hợi: Quẻ Thiên Thủy Tụng

Cuối cùng, Tuổi Hợi cần lưu ý quẻ Thiên Thủy Tụng. "Tụng" là kiện tụng, tranh chấp. Tuần này tiền bạc dễ dính dáng đến thị phi, cãi vã. Cẩn thận trong việc ký kết giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền nong. Tránh xa các cuộc tranh luận về tài chính với đồng nghiệp hay người thân kẻo "tiền mất tật mang", mất cả tiền lẫn tình cảm.

*(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo. Chúc quý độc giả một tuần mới an lành và sáng suốt trong mọi quyết định tài chính!)