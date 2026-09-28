Rước đèn, múa lân, lên sàn catwalk: Cả "vũ trụ đam mê" trong một mùa Trăng đáng nhớ của trẻ em Hà Nội

Không gian Trung Thu với nhiều trải nghiệm dành cho gia đình

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, Balabala Fashion Show - Living your Passion đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều gia đình Hà Nội dịp Trung Thu. Lấy cảm hứng từ ý tưởng "bay đến hành tinh đam mê" của trẻ nhỏ, không gian trải nghiệm được thiết kế theo chủ đề "vũ trụ", kết hợp các khu vực vui chơi, sáng tạo và khám phá dành cho trẻ em.

Không khí đông vui tại "Balabala Fashion Show - Living your Passion"

Toàn bộ hoạt động trong sự kiện được thiết kế để bé và gia đình có thể kết nối cùng nhau trong mùa Trăng như: tự tay làm lồng đèn, vui chơi nhận quà, trải nghiệm thời trang, bubble show bong bóng diệu kỳ hay máy gắp thú bông. Đúng đêm Trung Thu, không khí càng thêm rộn ràng với màn rước đèn – múa lân trống hội náo nhiệt.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn có nội dung chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em, gồm tầm soát bàn chân bẹt, cột sống miễn phí và workshop cùng chuyên gia – Thầy thuốc ưu tú, BS. Đặng Thị Hà, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và Nhi khoa.

Balabala mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình

Chính bởi không chỉ dành riêng cho các bé mà còn tạo ra một không gian để cả gia đình cùng tham gia và tận hưởng, sự kiện đã thu hút hàng ngàn khách hàng tham dự, trong đó có các hot mom, hot family nổi tiếng, tiếp thêm sức hút và sự nhộn nhịp cho chương trình.

Sân khấu trình diễn BST Thu Đông ấn tượng từ Balabala

Sau chuỗi trải nghiệm Trung Thu dành cho gia đình, ngày 26/9 là khoảnh khắc được mong chờ nhất, khi đêm Fashion Show mở ra một sân khấu để các em nhỏ tự tin sải bước, tỏa sáng và thăng hoa với đam mê thời trang.

Quy mô sàn diễn năm nay gây chú ý với ba bộ sưu tập Thu Đông, 38 mẫu nhí trình diễn trên sân khấu rộng 180m² và đường catwalk dài 20m. Trên nền tảng trực tuyến, Fashion Show được phát sóng trực tiếp trên Fanpage và Shopee Balabala Vietnam, ghi nhận 500.000 lượt xem cùng lúc và 2 triệu lượt thả tim tương tác.

Sân khấu Fashion Show hoành tráng của Balabala

Sàn diễn cũng quy tụ nhiều gương mặt mẫu nhí quen thuộc, trong đó có Ngô Gia Hân – Á Quân Face Star Kid 2026, giải thưởng The Face Balabala Việt Nam; Camy Khánh An – Á quân 1 Tài Sắc Nhí Việt Nam 2023, Á quân 2 Siêu Mẫu Nhí Việt Nam Toàn Cầu 2024; Amie Bảo An – Quán quân Face Star Kidz 2025. Sự xuất hiện của các mẫu nhí mang đến nhiều màu sắc cho đêm diễn, đồng thời góp phần truyền tải tinh thần tự tin và yêu thích thời trang của chương trình.

Khi "Living Your Passion" được thể hiện qua những bước catwalk

Xuyên suốt đêm diễn, tinh thần "Living Your Passion" được thể hiện qua những bước catwalk của các mẫu nhí. Mỗi em mang đến một màu sắc riêng: có bé yêu thời trang, có bé thích trình diễn, có bé say mê sáng tạo, cũng có bé đơn giản muốn vui chơi và khám phá cùng bạn bè.

Trên sân khấu, những thiết kế Thu Đông của Balabala trở thành một phần của hành trình ấy, giúp các em thể hiện cá tính và sự tự tin theo cách riêng. Thời trang vì thế không chỉ nằm ở trang phục, mà còn trở thành không gian để trẻ khám phá sở thích và tự do thể hiện bản thân.

Các BST thu đông của Balabala lần lượt được trình diễn trên sân khấu

Khép lại chuỗi hoạt động từ 24–27/9, Balabala Fashion Show – Living Your Passion mang đến một không gian Trung Thu kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm và thời trang dành cho trẻ em và gia đình. Qua đó, tinh thần "Living Your Passion" được thể hiện không chỉ trên sàn diễn, mà còn trong cách mỗi em nhỏ khám phá điều mình yêu thích và tự tin thể hiện cá tính riêng.

Fanpage Balabala Vietnam Official: https://bit.ly/47mKdmY