Nguyễn Thu Thủy cho biết cùng nhóm bạn có mặt tại phố lồng đèn từ khoảng 19h để vui chơi Trung thu. “Đây là năm thứ 3 chúng em cùng nhau đến phố lồng đèn chơi, chụp hình làm kỷ niệm. Không khí năm nay rất đông vui”, Thủy nói.