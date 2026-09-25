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Hà Nội, TP.HCM rộn ràng đêm Trung thu, người dân nô nức xuống phố

Công Minh - Lương Ý,
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Tối 25/9, Hà Nội và TP.HCM rộn ràng không khí Trung thu, người dân cùng nhau xuống phố tham gia lễ rước đèn và thưởng thức các hoạt động lễ hội.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 1.

Tối 25/9, khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đông đúc người dân và du khách. Nhiều bạn trẻ, gia đình chọn phố đi bộ làm điểm hẹn, vui chơi, chụp ảnh và hòa vào không khí đêm hội Trăng rằm.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ khoảng 19h30, các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông. Tại phố đi bộ, nhiều nhóm bạn trẻ tập trung, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trong đêm rằm tháng Tám.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 3.

Khoảng 20h, lễ rước đèn thuộc chương trình “Đêm hội Trăng rằm” bắt đầu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đoàn rước di chuyển qua các tuyến phố quanh Hồ Gươm trước khi trở về điểm xuất phát.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 4.

Dọc tuyến đường đoàn rước đi qua, đông người dân đứng hai bên theo dõi. Nhiều bạn trẻ sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, ghi lại cảnh đoàn rước và không khí Trung thu tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 5.
Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 6.

Từng đoàn rước với những món đồ chơi Trung thu truyền thống được các em nhỏ háo hức mang theo, di chuyển quanh hồ.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 7.
Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 8.

Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao xuất hiện giữa dòng người tạo nên không khí đặc trưng của đêm Trung thu.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 9.

Lễ rước đèn kết thúc lúc 21h30 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 10.

Nhiều gia đình người nước ngoài cũng đưa trẻ nhỏ đến Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, tham gia các hoạt động và theo dõi lễ rước đèn.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 11.

Không khí Trung thu cũng trở nên nhộn nhịp tại phố Hàng Mã. Từ tối 25/9, lượng người đổ về đây tăng nhanh, trong đó có rất nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 12.

Mọi người tham quan các cửa hàng, mua đồ chơi Trung thu và chụp ảnh lưu niệm. Tại một số điểm, lượng người tập trung đông khiến việc di chuyển chậm.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 13.

Các tiểu thương tại phố Hàng Mã cũng tất bật phục vụ khách. Những mặt hàng như đèn lồng, mặt nạ, đèn ông sao và đồ chơi Trung thu được bày bán với nhiều mẫu mã, thu hút sự chú ý của người dân.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 14.

Tại TP.HCM, phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn) đông nghẹt người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh trong đêm Trung thu.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 15.

Từ khoảng 19h, các tuyến đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn) chật kín người. Hàng nghìn người, chủ yếu là giới trẻ, đổ về khu vực phố lồng đèn để tham quan, vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc trong đêm Trung thu.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 16.

Dòng người chen chân trên các tuyến phố. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, trong đó có những em bé được bố mẹ ẵm để tránh bị lạc giữa đám đông.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 17.

Càng về tối, lượng người đổ về phố lồng đèn càng đông. Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều vị trí để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân, du khách.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 18.

Tại một số thời điểm, các phương tiện được hạn chế lưu thông vào khu vực phố lồng đèn để dành không gian cho người dân đi bộ, tham quan.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 19.

Nguyễn Thu Thủy cho biết cùng nhóm bạn có mặt tại phố lồng đèn từ khoảng 19h để vui chơi Trung thu. “Đây là năm thứ 3 chúng em cùng nhau đến phố lồng đèn chơi, chụp hình làm kỷ niệm. Không khí năm nay rất đông vui”, Thủy nói.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 20.

Không chỉ thu hút người dân TP.HCM, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn là điểm đến quen thuộc của du khách nước ngoài mỗi dịp Trung thu. Nhiều du khách thích thú trước không gian rực rỡ sắc màu của hàng nghìn chiếc lồng đèn và không khí nhộn nhịp tại khu phố.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 21.

Đến khoảng 21h20, dòng người vẫn tiếp tục đổ về phố lồng đèn. Các tuyến đường xung quanh tiếp tục đông đúc, trong khi người dân và du khách chen chân tham quan, chụp ảnh.

Hà Nội và TP . HCM rộn ràng đêm Trung thu 2026 , người dân nô nức xuống phố - Ảnh 22.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học được xem là một trong những địa điểm đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Trung thu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống.

Theo VTC News Copy link 25/09/2026 22:41 (GMT +7)
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