Vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang mang thai con thứ 3 được 6 tháng.

Mới đây, bà xã Trường Giang khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh ở story trang cá nhân. Nam diễn viên cũng có mặt ở bệnh viện, túc trực nằm ở giường bên cạnh để theo dõi sức khỏe của cô. Kèm với hình ảnh này, Nhã Phương viết: "4 am" (Tạm dịch: 4 giờ sáng).

Chia sẻ này của nữ diễn viên khiến không ít người lo lắng, đặc biệt là khi cô đang mang thai nhóc tỳ thứ 3. Tháng 10 vừa qua, Nhã Phương từng chia sẻ về chuyện có con: "Mang thai là hành trình làm mẹ nhưng cũng là hành trình học cách yêu bản thân thêm một lần nữa".

Nhã Phương chia sẻ hình ảnh được cho là nằm trong bệnh viện trên trang cá nhân

Ông xã Trường Giang cũng có mặt tại đây, nằm ở giường phía đối diện cô

Hiện tại, nữ diễn viên đang mang thai con thứ 3 được khoảng 6 tháng

Vào tháng 11/2023, Nhã Phương từng tiết lộ bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ trong lần sinh con đầu tiên. Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

Nhã Phương từng bị băng huyết khi sinh con đầu lòng

Trường Giang và Nhã Phương chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và viên mãn. Cặp đôi đình đám của Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và 4 năm sau gia đình tiếp tục chào đón em bé thứ hai.

Chia sẻ về 2 lần làm mẹ trước đó, Nhã Phương từng cho hay: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng.

Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".

Vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, diễn viên Nhã Phương - Trường Giang xác nhận gia đình sắp chào đón em bé thứ 3

Trường Giang - Nhã Phương là cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz hiện nay



