Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bắt đầu tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được bệnh viện kê khai tán sỏi, gây xôn xao dư luận.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho các bệnh nhân

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch khám tầm soát cho 255 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp với 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát. Thời gian thực hiện dự kiến 10 ngày kể từ ngày hôm nay (24-9). Các bệnh nhân sẽ được khám tổng quát để kịp thời phát hiện các vấn đề về sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Thư (SN 1975, ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), cho biết tháng 4-2024, ông bị sỏi thận nên lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, ông Thư được bác sĩ chỉ định tán sỏi rồi xuất viện. Sau khi về nhà được khoảng 1 tuần, ông Thư tiếp tục bị đau nhưng do tin tưởng đã hết sỏi nên không lên khám.

Tuy nhiên, khoảng 20 ngày sau, ông Thư đi tiểu ra những cục máu đông to gần bằng ngón tay út nên tiếp tục nhập viện. Lần này, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chẩn đoán ông bị nhiễm trùng và điều trị khoảng 1 tuần thì cho về.

Thời gian qua, ông Thư vẫn tiếp tục bị đau nên ra các bệnh viện trong khu vực khám, siêu âm và lấy thuốc về uống.

"Cách đây khoảng 2 tháng, tôi đi tiêu ra được 1 viên nhỏ. Hiện vẫn còn 2 viên với kích thước khoảng 8mm" – ông Thư thông tin.

Bị kê khống tán sỏi, nhiều bệnh nhân mang trong mình sự đau đớn suốt thời gian dài

Còn theo ông Lê Văn Nam (SN 1977, ngụ xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), tháng 4-2024, ông tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chỉ định tán sỏi thận. Sau khi xuất viện về nhà được khoảng 45 ngày, ông bị đau nên quay lại bệnh viện và tiếp tục được chỉ định tán sỏi nhưng vẫn không được. "Tôi đề nghị bệnh viện phải tập trung khám tầm soát và điều trị dứt điểm. Đối với những bác sĩ vô lương tâm, xem thường sức khỏe của người bệnh thì phải xử lý nghiêm" - ông Nam bức xúc nói.

Ông Nguyễn Văn Hà (SN 1974, ngụ xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết hôm đó, 1 giờ sáng ông bị đau nên lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hai ngày sau, ông được chỉ định tán sỏi. Sau khi xuất viện về nhà, trên người vẫn còn ống JJ nên đỡ đau. Tuy nhiên, khoảng 12 ngày sau ông lên rút ống về nhà thì tiếp tục đau đớn. Sau đó, ông Hà xuống bệnh viện ở TP HCM để điều trị và bác sĩ cho biết vẫn còn sỏi trong người.

"Nói thật, lúc nghe thông tin bệnh viện khám sàng lọc, tôi không dám lên. Tuy nhiên, sau khi công an làm việc và thông báo lần này sẽ có nhiều bác sĩ giỏi ở các bệnh viện khác nên tôi mới đi. Thực sự tôi sợ lắm rồi" - ông Hà nói.