Ngày 18-9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã trao đổi với báo chí về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng trong thời gian dài nhưng có tới 255 bệnh nhân vẫn được kê khai bảo hiểm y tế tán sỏi.

Ông Nguyễn Đăng Giáp bật khóc khi nói về vụ việc

Ông Giáp cho biết, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành kỷ luật 4 cán bộ và xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan đến sai phạm nêu trên. Đây là sự việc rất đau lòng và lần đầu tiên bệnh viện kỷ luật cán bộ, nhân viên trong đơn vị nhiều đến vậy.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện nay, nhu cầu bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện rất cao. Việc kỷ luật hàng loạt cán bộ gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, điều trị cho bệnh nhân, vận hành bộ máy.

"Anh Vinh (ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu - PV) bây giờ đang làm nhưng kiểm tra giám sát rất kỹ. Khoa này mới thành lập nhưng nhu cầu của bệnh nhân rất cao. Bây giờ kỷ luật hết thì không có người để làm, để phục vụ" – ông Giáp nghẹn ngào nói.

"Tôi xin lỗi mọi người. Tôi không có cách gì khác, tôi chỉ có biết xin lỗi thôi vì bản thân là người đứng đầu. Tôi xin nhận trách nhiệm vụ việc xảy ra trong cơ quan" - ông Giáp bật khóc.

Như đã phản ánh, tháng 7-2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra một số nội dung, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng 255 trường hợp này vào bệnh viện thì đều được các bác sĩ can thiệp, hỗ trợ. Một số trường hợp sỏi nhỏ thì gắp ra, trường hợp không xử lý được thì đặt ống thông để đỡ bí tắc, đau đớn cho người bệnh.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đánh giá, các bác sĩ đã không thực hiện đúng quy định khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra khi thực hiện kỹ thuật gì thì phải thông báo cho bệnh nhân rõ nhưng các bác sĩ đã không làm. Ngoài ra, việc máy tán sỏi đã bị hỏng từ tháng 11-2023 nhưng sau đó vẫn kê khai bảo hiểm y tế tán sỏi cho 255 bệnh nhân là vi phạm. Tuy nhiên, ông La cho rằng đây là lỗi cá nhân, chứ không phải hệ thống.

Sở Y tế và bệnh viện đang phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ các vấn đề liên quan, trong đó có xác định có trục lợi bảo hiểm hay không. Đồng thời, Sở chỉ đạo bệnh viện mời các bác sĩ giỏi trong tỉnh, thậm chí là chuyên gia đầu ngành để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 255 bệnh nhân.