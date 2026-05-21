Từ makeup tới váy áo, tạo hình của Jisoo tại Met Gala bị "copy" hàng loạt

Sau màn xuất hiện gây chú ý tại Met Gala, Jisoo tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội với tạo hình được nhiều người nhận xét là "đẹp như tiên nữ". Không cần layout quá cầu kỳ hay trang phục quá phô trương, nữ thần tượng vẫn tạo được sức hút nhờ tổng thể hài hòa, nữ tính và sang trọng. Chỉ sau thời gian ngắn, hàng loạt video makeup tutorial, bài đăng hướng dẫn làm tóc hay gợi ý outfit lấy cảm hứng từ tạo hình của cô đã xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội.

Điểm khiến diện mạo của Jisoo được yêu thích nằm ở sự kết hợp giữa nét cổ điển và cảm giác mềm mại hiện đại. Thay vì lựa chọn kiểu makeup sắc sảo thường thấy trên thảm đỏ quốc tế, cô ưu tiên lớp trang điểm tông hồng nhẹ nhàng với làn da căng bóng tự nhiên. Phần má, môi và mắt được phối đồng điệu theo gam hồng ngọt ngào, giúp gương mặt trông tươi tắn nhưng vẫn thanh lịch. Layout này nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều cô gái học theo vì vừa dễ ứng dụng vừa phù hợp với nhiều kiểu gương mặt khác nhau.

Không chỉ makeup, kiểu tóc của Jisoo cũng trở thành chi tiết được bàn luận nhiều nhất. Cô chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng nhưng vẫn giữ lại hai lọn tóc buông nhẹ phía trước để tạo cảm giác mềm mại và nữ tính hơn. Đây là kiểu tóc vốn không quá mới nhưng nhờ cách kết hợp cùng makeup và phụ kiện, tổng thể lại trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều người cho rằng chính sự "vừa đủ" trong cách làm đẹp đã giúp hình ảnh của Jisoo tạo được cảm giác sang trọng mà không bị quá nặng nề.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong tạo hình lần này lại là chi tiết hoa cài phía sau tóc. Phụ kiện hoa nhỏ được đính khéo léo phía sau búi tóc giúp tổng thể trở nên mềm mại và lãng mạn hơn rõ rệt. Ngay sau đó, xu hướng cài hoa lên tóc cũng nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều cô gái bắt đầu thử tái hiện kiểu tóc này khi đi tiệc, chụp ảnh hoặc tham dự các sự kiện quan trọng. Các mẫu hoa cài tóc theo phong cách thanh nhã, nữ tính cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại các cửa hàng phụ kiện và sàn thương mại điện tử.

Không dừng lại ở kiểu tóc hay makeup, outfit của Jisoo cũng được dân tình "copy" mạnh mẽ. Chiếc đầm quây với họa tiết hoa mềm mại giúp tổng thể vừa nổi bật vừa giữ được cảm giác tinh tế. Thiết kế quây vai vốn là kiểu trang phục dễ tạo cảm giác sang trọng nhưng nếu không khéo sẽ khá đơn điệu. Tuy nhiên, khi kết hợp cùng vòng choker đính đá và kiểu tóc búi cao, outfit lại trở nên cuốn hút hơn hẳn. Nhiều fashion blogger cũng nhận xét đây là kiểu tạo hình rất phù hợp cho các buổi tiệc tối, chụp ảnh concept hoặc những dịp cần diện mạo nổi bật nhưng không quá phô trương.

Một lý do khác khiến tạo hình này nhanh chóng trở thành xu hướng là vì tính ứng dụng tương đối cao. Khác với nhiều layout thảm đỏ khó áp dụng trong đời thường, phong cách của Jisoo lần này có thể biến tấu linh hoạt theo nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần thay đổi kiểu váy hoặc lựa chọn phụ kiện đơn giản hơn, nhiều cô gái đã có thể ứng dụng layout này khi đi tiệc cưới, hẹn hò hoặc chụp ảnh cá nhân.

Ngoài ra, xu hướng làm đẹp theo phong cách "nàng thơ" cũng đang được nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây. Những layout makeup quá sắc nét dần được thay thế bằng kiểu trang điểm trong trẻo, tập trung vào làn da căng bóng và cảm giác tự nhiên. Tạo hình của Jisoo được xem là đại diện khá rõ cho xu hướng này: nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo ấn tượng.

Nhiều người dự đoán phong cách cài hoa lên tóc sẽ không chỉ là hot trend xuất hiện trong thời gian ngắn mà còn tiếp tục được ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Các kiểu phụ kiện hoa với chất liệu satin, voan hoặc đính đá nhẹ có khả năng sẽ trở thành món đồ được nhiều cô gái lựa chọn để hoàn thiện outfit khi đi chơi hoặc chụp ảnh.

Dưới đây là 1 số bảng phấn tông hồng tương tự Jisoo mà bạn có thể tham khảo ngay:

Bảng Phấn Mắt 9 màu lâu trôi 3CE Multi Eye Color Palette

Nơi mua: 3CE

Bảng Phấn Má Hồng & Bắt Sáng 4 Ô JUDYDOLL Blush & Highlight Palette Chất phấn + Má hồng kem Mềm mịn Tiệp da Lâu Trôi 9g

Nơi mua: JUDYDOLL

Bảng phấn mắt 10 màu siêu lấp lánh Hàn Quốc Romand Better Than Palette

Nơi mua: Romand

Bảng Phấn Mắt CLIO Pro Eye Palette Đủ Màu Dịu Dàng Cá Tính, Chất Phấn Mịn Chống Trôi Chuyên Dùng Makeup CLPHANMAT

Nơi mua: CLIO

Có thể thấy, sức ảnh hưởng của Jisoo không chỉ nằm ở thời trang hay âm nhạc mà còn ở khả năng tạo ra xu hướng làm đẹp mới chỉ từ một lần xuất hiện. Với layout makeup ngọt ngào, kiểu tóc búi cài hoa và outfit mang cảm giác yêu kiều thanh lịch, tạo hình lần này của nữ thần tượng được đánh giá là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của cô trong thời gian gần đây.