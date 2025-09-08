Trong suốt chiều dài lịch sử Hollywood, đã không ít lần công chúng chứng kiến những scandal tình ái động trời. Nhưng hiếm có vụ việc nào gây phẫn nộ và chia rẽ dư luận sâu sắc như câu chuyện giữa Woody Allen – một trong những đạo diễn, biên kịch, diễn viên lừng danh bậc nhất thế kỷ 20 – và Soon-Yi Previn, con gái nuôi của nữ diễn viên Mia Farrow, người tình lâu năm của chính Woody Allen.

Một bên là tượng đài điện ảnh trí tuệ với 4 tượng vàng Oscar, được ca tụng là “thiên tài kể chuyện” của Mỹ; bên kia là một cô gái gốc Hàn trưởng thành trong một gia đình đa sắc tộc. Từ mối quan hệ cha – con trên danh nghĩa, cả hai trở thành tình nhân và rồi vợ chồng. Sau hơn 30 năm, cuộc hôn nhân “không tưởng” này vẫn tồn tại, bất chấp tất cả chỉ trích, phẫn nộ và những cái lắc đầu khó tin của công chúng.

Bùng nổ scandal: cú sốc đạo đức toàn cầu

Woody Allen và Mia Farrow gặp nhau năm 1979, rồi bắt đầu một mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ. Họ không kết hôn, nhưng cùng nhau nuôi dạy nhiều con, cả ruột và con nuôi. Trong đó có Soon-Yi Previn, cô bé mồ côi người Hàn Quốc được Mia Farrow và nhạc sĩ André Previn nhận nuôi từ năm 1978, khi mới 7 tuổi.

Năm 1992, thế giới giải trí chấn động khi Mia Farrow phát hiện những bức ảnh khỏa thân của Soon-Yi trong nhà Woody Allen. Soon-Yi khi đó mới ngoài 20, còn Woody đã ở tuổi 56. Việc một người đàn ông hẹn hò với con gái nuôi của người tình lâu năm ngay lập tức thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội.

Woody Allen - Mia Farrow ở bên nhau và cùng nuôi dạy các con ruột, con nuôi

Soon-Yi là cô bé ngoài cùng bên phải

Báo chí Mỹ dùng những từ ngữ nặng nề nhất: “Phản bội”, “loạn luân trên danh nghĩa”, “vết nhơ của Hollywood”. New York Times thời điểm đó giật tít: “Allen – Farrow: Tình yêu tan vỡ, bê bối bùng nổ”. Các talkshow truyền hình bàn tán hàng tháng trời. Công chúng Mỹ phẫn nộ: hàng ngàn bức thư, bài báo, bình luận chỉ trích Allen, cho rằng ông lợi dụng vị thế của mình trong gia đình.

Scandal này đã chia rẽ Hollywood thành hai phe. Một bên là Mia Farrow, lập tức cắt đứt quan hệ với Woody Allen. Bà mô tả đây là “nỗi đau tồi tệ nhất của một người mẹ”. Cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con sau đó càng khiến scandal thêm kịch tính, được truyền thông theo sát từng ngày. Bà còn công khai tố cáo Woody Allen lạm dụng tình dục một người con gái nuôi khác, Dylan Farrow (mặc dù các cuộc điều tra của cảnh sát không đưa ra bằng chứng kết tội ông). Bên còn lại là Woody Allen và Soon-Yi, những người kiên quyết bảo vệ tình yêu của họ.

Soon-Yi Previn, vốn sống kín đáo, đã phải bước ra ánh sáng để bảo vệ người đàn ông của mình. Cô khẳng định mối quan hệ với Woody Allen đã "cứu sống" mình. Soon-Yi miêu tả Mia Farrow là một người mẹ độc đoán và bạo hành, và rằng Woody Allen là người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu thương và trân trọng. Cô nói rằng trước khi bắt đầu hẹn hò, bà và Allen hiếm khi nói chuyện, nên giữa họ không hề có mối quan hệ cha con như công chúng hình dung.

Woody Allen và Soon-Yi bắt đầu tình yêu theo cách trái luân thường đạo lý

Tình yêu bị coi là “không thể chấp nhận” vẫn thành hôn

Giữa tâm bão chỉ trích, Woody Allen và Soon-Yi vẫn khẳng định mối quan hệ của mình là “tình yêu đích thực”. Woody Allen từng tuyên bố: “Tôi không phải cha dượng của Soon-Yi. Tôi chưa bao giờ sống cùng, chưa bao giờ nuôi dạy cô ấy. Cả hai bắt đầu như hai người trưởng thành tự do”.

Năm 1997, họ chính thức kết hôn tại Venice, Ý. Đám cưới giản dị, nhưng gây sốc vì công chúng chưa bao giờ tin mối tình này có thể đi xa đến vậy. Nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ sớm tan vỡ, nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại.

Cặp đôi này kết hôn năm 1997

Suốt gần 30 năm qua, Woody Allen và Soon-Yi Previn đã xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc. Họ cùng nhau nhận nuôi hai cô con gái, Bechet và Manzie. Woody Allen thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với Soon-Yi, nắm chặt tay cô. Trong các cuộc phỏng vấn, ông không ngừng ca ngợi vợ mình, cho rằng cô đã mang lại cho ông sự cân bằng, sự yên bình và một cuộc sống gia đình thực sự. Ông từng chia sẻ: "Cô ấy là người bạn đồng hành tuyệt vời. Cô ấy không quan tâm đến hào quang của tôi, mà chỉ yêu con người tôi. Cô ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi."

Cặp đôi này đã trở thành một biểu tượng cho sự bền vững một cách đầy trớ trêu. Điều nghịch lý là: nhiều cặp đôi “lành mạnh” khác ở Hollywood chia tay chóng vánh, trong khi mối quan hệ từng bị cả thế giới xem là “tai tiếng không thể dung thứ” lại bền chặt theo năm tháng.

Đến nay, cặp đôi này vẫn cực kỳ bền chặt bất chấp bão dư luận

Sự nghiệp song song với vết nhơ

Woody Allen vẫn tiếp tục sự nghiệp điện ảnh, làm phim gần như mỗi năm sau scandal. Ông giành thêm nhiều giải thưởng, nhưng danh tiếng mãi mãi gắn với mối tình gây tranh cãi. Đặc biệt, từ khi phong trào #MeToo bùng nổ, các cáo buộc cũ (bao gồm cả lời tố cáo ông lạm dụng con nuôi Dylan Farrow) được đào xới lại, khiến hình ảnh Allen ngày càng nhuốm màu tiêu cực.

Nhiều hãng phim ngừng hợp tác, một số dự án bị hủy bỏ, nhiều ngôi sao công khai tuyên bố hối hận vì từng làm việc với ông. Nhưng bất chấp sự “tẩy chay văn hóa”, Woody Allen và Soon-Yi vẫn cùng nhau xuất hiện hiếm hoi tại một số sự kiện, thể hiện sự gắn bó như thách thức dư luận.

Ở Mỹ, phần đông công chúng vẫn coi chuyện tình của Woody Allen và Soon-Yi là không thể chấp nhận. Các tờ báo lớn thường nhắc lại câu chuyện với giọng điệu phẫn nộ, xem đó là “biểu tượng của sự lệch chuẩn đạo đức trong showbiz”. Công chúng có thể mãi mãi phẫn nộ, coi đây là một trong những bê bối ầm ĩ nhất lịch sử Hollywood. Nhưng nghịch lý là: mối tình từng bị khinh miệt lại bền chặt hơn rất nhiều “cặp đôi vàng” khác của làng giải trí.

Câu chuyện của Woody Allen và Soon-Yi Previn là điều "chưa từng có" tại Hollywood






