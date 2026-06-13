"Rubric" - công cụ chấm môn Văn thi tốt nghiệp THPT lần đầu được Bộ GD&ĐT áp dụng là gì?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong cách chấm môn Ngữ văn. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) áp dụng phương pháp chấm theo "Rubric" đối với bài thi môn Văn, thay vì chỉ dựa trên đáp án và hướng dẫn chấm truyền thống như trước đây.

Thông tin này được đại diện Bộ GD&ĐT xác nhận tại họp báo sau kỳ thi, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Vậy Rubric là gì và vì sao Bộ GD&ĐT lại lựa chọn áp dụng trong kỳ thi có hơn một triệu thí sinh?

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Rubric là gì?

Theo các chuyên gia giáo dục, Rubric có thể hiểu đơn giản là một bảng tiêu chí đánh giá chi tiết được xây dựng dựa trên các minh chứng cụ thể. Thay vì chỉ đưa ra câu trả lời đúng sai hoặc một số gợi ý chấm điểm chung chung, Rubric sẽ chia nhỏ bài làm của thí sinh thành nhiều cấu phần khác nhau và quy định rõ từng mức điểm sẽ tương ứng với yêu cầu cụ thể nào.

Theo nguyên tắc của phương pháp Rubric, bài làm được đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau thay vì chỉ nhìn vào ấn tượng chung. Những nội dung được xem xét thường bao gồm khả năng xác định đúng vấn đề, lập luận, sử dụng dẫn chứng, cách diễn đạt và mức độ đáp ứng yêu cầu của đề bài.

Mỗi tiêu chí đều được định lượng bằng một thang điểm rõ ràng kèm theo bản mô tả chi tiết các mức độ đạt được từ thấp đến cao. Nói cách khác, công cụ này đóng vai trò như một thước đo công khai, giúp việc cho điểm có cơ sở khoa học và tường minh hơn.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng phương pháp sử dụng Rubric?

Môn Ngữ văn từ lâu được xem là môn thi có độ chủ quan cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bởi đây là môn tự luận duy nhất. Hai bài viết có thể cùng đề cập một ý tưởng nhưng cách triển khai khác nhau, khiến việc đánh giá đôi khi phụ thuộc vào góc nhìn của người chấm.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, mục tiêu của việc áp dụng Rubric là giảm tính chủ quan, tăng tính khách quan và bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh trên toàn quốc. Việc áp dụng Rubric cũng được xem là một bước đi phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi hoạt động đánh giá ngày càng chú trọng năng lực, tư duy và kỹ năng vận dụng kiến thức thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ.

Trong bối cảnh đề thi Ngữ văn những năm gần đây ngày càng khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân, tư duy độc lập và sáng tạo thay vì học thuộc văn mẫu, việc có một hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng được xem là cần thiết hơn bao giờ hết.

Hình ảnh thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Rubric có khiến bài Văn bị chấm máy móc?

Đây là nỗi băn khoăn lớn nhất của nhiều học sinh và giáo viên khi tiếp cận với khái niệm này. Nhiều người lo ngại rằng các bảng tiêu chí định lượng sẽ biến môn Văn vốn giàu cảm xúc thành một bộ môn khô khan và rập khuôn. Tuy nhiên, bản chất của công cụ này hoàn toàn ngược lại khi nó được thiết kế không phải để ép buộc mọi bài viết phải đi theo một khuôn mẫu duy nhất. Phương pháp này cho phép và bảo vệ người chấm trong việc ghi nhận nhiều cách tiếp cận, nhiều khuynh hướng tư duy khác nhau, miễn là thí sinh đáp ứng được các tiêu chí cốt lõi của đề bài.

Tại các hội đồng chấm thi, hai thí sinh hoàn toàn có thể đưa ra hai quan điểm trái ngược nhau trước một hiện tượng xã hội hay một vấn đề nghị luận. Nếu cả hai bài viết đều chứng minh được sự hợp lý trong logic lập luận, có hệ thống dẫn chứng thuyết phục, bố cục chặt chẽ và diễn đạt mạch lạc thì đều có thể được đánh giá cao dù góc nhìn khác nhau.

Bản chất của công cụ này là chấm cách học sinh tổ chức tư duy, lập luận và bảo vệ quan điểm của chính mình chứ không phải chấm xem quan điểm của học sinh có trùng khớp với suy nghĩ của giám khảo hay không.

Điều gì học sinh cần lưu ý khi làm bài?

Sự xuất hiện của phương pháp chấm điểm mới này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và tích cực cho thế hệ học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026. Một bài viết đạt điểm cao không còn đồng nghĩa với một bài viết dài dòng, bay bổng hay cố gắng đoán ý để viết cho giống với đáp án mẫu. Giá trị của bài thi nằm ở năng lực tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực ngôn ngữ của người viết.

Dù vậy, học sinh cũng cần hiểu đúng rằng tự do sáng tạo không có nghĩa là tự do vô điều kiện. Bên cạnh việc khuyến khích những góc nhìn độc đáo, hệ thống bảng điểm chuẩn hóa vẫn đòi hỏi thí sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nền tảng của bộ môn. Những yếu tố như xác định đúng vấn đề cốt lõi, đảm bảo cấu trúc bài văn, tư duy logic giữa các đoạn, cùng với việc kiểm soát tốt chính tả và ngữ pháp vẫn là những tiêu chí bắt buộc phải hoàn thành nếu muốn chinh phục mức điểm cao.

Việc áp dụng công cụ này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp việc đánh giá môn Ngữ văn trở nên minh bạch, nhất quán và phản ánh sát hơn năng lực của học sinh.

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