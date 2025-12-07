Vụ án gây chấn động nước Áo đang khiến truyền thông châu Âu "dậy sóng": Kerstin Gurtner (33 tuổi) - nữ nhân viên văn phòng mê leo núi được tìm thấy chết cóng chỉ cách đỉnh Grossglockner vài chục mét. Người bị cáo buộc bỏ mặc cô trong nhiệt độ -20°C, không ai khác chính là bạn trai và nhà leo núi Thomas Plamberger (39 tuổi).

Cả hai vốn thường xuyên khoe những chuyến trekking, leo núi cùng nhau. Trên mạng xã hội, Kerstin tự nhận là "đứa trẻ mùa đông", "người của núi non", yêu gió lạnh và những cung đường tuyết trắng. Nhưng chính hành trình cuối cùng trong đời lại trở thành bi kịch.

Hành trình định mệnh giữa đêm âm độ: Cô gái kiệt sức, bạn trai để lại và đi xuống một mình

Theo điều tra, cặp đôi bắt đầu leo núi muộn hơn dự kiến. Dù biết bạn gái chưa từng leo núi cao, lại thiếu dụng cụ bảo hộ cơ bản, người bạn trai vẫn quyết đưa cô "lao vào" thời tiết âm độ và gió buốt trên dãy Alps.

Khi chỉ còn cách đỉnh khoảng 150m, cô gái bắt đầu đuối sức, run rẩy vì lạnh và không thể tiếp tục. Thay vì dừng lại, gọi cứu hộ hoặc tìm cách giữ ấm cho bạn gái, người đàn ông lại quyết định bỏ cô lại giữa đêm tối, rồi tự đi xuống núi.

Webcam trên núi ghi lại hình ảnh đèn pin đội đầu của cả hai lúc 18h. Nhưng đến đêm muộn, ánh sáng từ vị trí cô gái hoàn toàn biến mất.

Đến 3h30 sáng hôm sau, anh ta mới gọi cứu hộ - nhưng điện thoại lại để im lặng, khiến đội cứu nạn không thể liên lạc trong nhiều giờ.

Khi tiếp cận được vị trí, nạn nhân đã tử vong vì hạ thân nhiệt.

Công tố viên: "Anh ta bỏ mặc cô ấy kiệt sức, lạc hướng, mất thân nhiệt"

Cơ quan điều tra mô tả hàng loạt hành động thiếu trách nhiệm nghiêm trọng: Đưa người thiếu kinh nghiệm leo núi vào điều kiện thời tiết cực đoan; Trang bị sơ sài, giày dép không phù hợp, không có dụng cụ giữ ấm; Khởi hành muộn, tăng nguy cơ mắc kẹt trong đêm; Không gọi cứu hộ kịp thời; Không phát tín hiệu khi trực thăng cứu hộ bay ngang; Tắt chuông điện thoại làm lỡ thời gian vàng để tìm kiếm... Tất cả dẫn đến hậu quả đau lòng: nạn nhân không còn cơ hội sống sót.

Hình ảnh từ webcam cho thấy rõ đèn khẩn cấp của hai nhà leo núi phát sáng lúc 6 giờ tối ngày 18 /1

Đối mặt án tù, dư luận phẫn nộ: "Không ai lại bỏ người mình yêu giữa bão tuyết như vậy!"