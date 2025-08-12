Vụ việc "Đứa trẻ 7 tuổi tự kỷ bị lạc khi tham gia hoạt động leo núi" ở trại hè tại Vân Nam, Trung Quốc, gây xôn xao dư luận. Theo những diễn biến mới nhất, hơn 300 nhân viên cứu hộ đã được điều động để tiến hành tìm kiếm, sử dụng chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và thiết bị hình ảnh hồng ngoại nhưng vẫn không hề có tung tích của cậu bé.

Cậu bé 7 tuổi bị lạc khi tham gia hoạt động leo núi ở trại hè.

Vương Khải Nhất đã mất tích được hơn 24h. Cậu bé 7 tuổi này đi lạc trong núi, lúc tham gia hoạt động leo núi ở núi Tiểu Cẩm (Tiểu Cẩm Phong) thuộc dãy núi Cang Sơn, Đại Lý, tỉnh Vân Nam do trại hè "Ánh sáng ngày mai" tổ chức. Trên ba lô của bé có ghi tên và số điện thoại liên hệ, trong ba lô của bé khi đi chỉ có một bình nước nhỏ, trên người mặc một chiếc áo mỏng.

"Có 7 trẻ em từ 6-8 tuổi tham gia hoạt động leo núi trải nghiệm của trại hè ngày hôm đó.

Trại hè chủ yếu tập trung vào việc cung cấp giáo dục thiên nhiên cho trẻ em, trong đó hoạt động leo núi là một trong những chương trình chính. Chỉ có giáo viên đi cùng trại sinh trong suốt các hoạt động, và phụ huynh không được phép đi cùng.

Hôm đó có 4 giáo viên đi cùng 7 trại sinh tham gia hoạt động leo núi. Thế nhưng giữa đường khi kiểm đếm trại sinh thì không thấy đứa trẻ 7 tuổi đâu. Các giáo viên đã vô cùng hoảng hốt và gọi cứu nạn, cứu hộ ngay sau đó", nhân viên của trại hè chia sẻ với tờ QQ.

Bộ quần áo cậu bé mặc khi mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài đội cứu hộ, các nhóm tình nguyện viên cũng được thành lập, gia đình cậu bé 7 tuổi này cũng đã nhanh chóng bay từ Bắc Kinh đến Vân Nam, phối hợp tìm kiếm con.

Theo trang Toutiao, sự việc này vốn được xem là một tai nạn đáng tiếc và đau lòng. Tuy nhiên, khi phía gia đình cùng ban tổ chức trại hè cung cấp các đặc điểm nhận dạng và mô tả tình trạng của cậu bé 7 tuổi trước khi tham gia hoạt động leo núi, đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Không ít người đặt câu hỏi tại sao phụ huynh lại để một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ tham gia vào những hoạt động trại hè có tính rủi ro cao như vậy.

Song, phía gia đình cũng đã có thêm chia sẻ về vấn đề này. Bố và mẹ cậu bé 7 tuổi này cho biết Khải sống ông bà và bố mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền, với mục tiêu mang lại điều kiện vật chất tốt hơn cho con. Chi phí cho lần tham gia trại hè này trong một tháng có giá 10 nghìn nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng), xuất phát từ mục đích tốt là thấy bé có năng khiếu vận động khá tốt. Hơn nữa, gia đình cũng tìm hiểu trên mạng và thấy rằng trại hè cũng được xem như một cơ hội tốt để trẻ rèn luyện khả năng giao tiếp, thể chất... Không ngờ lại xảy ra sự cố đau lòng.

Giáo viên trại hè thông tin thêm rằng tình trạng của bé trước khi tham gia hoạt động leo núi không được tốt lắm, tính cách khá trầm lặng, chỉ có thể giao tiếp bằng những câu nói đơn giản, thường chỉ trả lời thụ động. Mặc dù có khả năng vận động tốt, nhưng tính cách bé lại rất hướng nội, thường tránh xa người lạ. Thậm chí, trong quá trình tham gia trại hè, bé từng có lần trốn trại nhưng được giáo viên phát hiện kịp thời.

Thế nên, không loại trừ khả năng lần này bé có chủ ý bỏ trốn, nhưng giáo viên lại không phát hiện kịp thời.

"Nếu thực sự bé chủ động trốn chạy, dù đội cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm hết sức, rất có thể do sợ hãi, bé sẽ tiếp tục tránh né, trốn trong bụi rậm hoặc hang đá, dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian vàng để cứu hộ", thành viên của đội cứu hộ chia sẻ với truyền thông. Họ cho biết nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ tung tích gì.

Đáng chú ý, người dân địa phương cho biết ngọn núi này rất nguy hiểm, địa hình phức tạp và diện tích rất lớn, thực sự không thích hợp để đi bộ đường dài.

Bản đồ cho thấy khu vực xung quanh nơi cậu bé mất tích được bao phủ bởi núi non và thảm thực vật, đường đi hiểm trở.

Ngoài đội cứ hộ đã có rất đông tình nguyện viên đến tìm kiếm.

Mặc dù trại hè có giấy phép hoạt động, việc tổ chức đưa trẻ đến khu vực núi Cang Sơn có thể đã vi phạm quy định an toàn, khiến rủi ro tăng cao. "Không ai dám tưởng tượng khi màn đêm buông xuống, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, lại một mình trong khu rừng lạnh lẽo sẽ trải qua những giờ phút khó khăn đến thế nào", một cư dân mạng bình luận.

Ngọn núi này có độ cao gần 4.100 mét, nhiệt độ chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm. Ban ngày, mặc áo ngắn tay còn thấy nóng, nhưng đến tối, nhiệt độ có thể giảm xuống gần mức một chữ số. Trước tình hình nguy cấp, giáo viên đã vội vàng trình báo công an.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đội cứu hộ Bầu Trời Xanh cũng lập tức lên núi tìm kiếm, sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao hỗ trợ. Tuy nhiên, thiết bị định vị không hoạt động được, diện tích núi rộng lớn, phủ kín cỏ dại và cây cối rậm rạp, khiến công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.

Lớp thực vật dày đặc, việc quét bằng hồng ngoại không đạt hiệu quả cao. Để thu hút sự chú ý của bé, lực lượng cứu hộ còn dùng loa phát liên tục giọng gọi con của mẹ bé, kèm theo cả bài hát chủ đề của một bộ phim hoạt hình mà bé yêu thích. Dẫu vậy, cậu bé như “bốc hơi”, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Hiện tại, mọi diễn biến liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ đứa trẻ 7 tuổi mất tích trên núi này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, cầu nguyện một phép màu.

Nguồn: QQ, Sohu, Toutiao