Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ

Không hiếm chuyện phụ nữ từ bỏ sự nghiệp khi bước vào hôn nhân. Nhưng Mirka Federer lại làm ngược lại: Từng từ chối lời cầu hôn của một tỷ phú Dubai vì không muốn bỏ nghề quần vợt và sau đó tìm được tình yêu đích thực với Roger Federer. Mối tình tưởng như cổ tích ấy giờ dẫn lối cho cuộc sống giản dị và viên mãn bên nhau. Câu chuyện ấy vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ chối "hôn nhân trong mơ", đánh cược với tình yêu đích thực

Mirka, tên đầy đủ là Miroslava Vavrinec, là một tay vợt chuyên nghiệp xuất sắc của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, chấn thương buộc cô phải giải nghệ vào năm 2002, ở tuổi 24 khi cơ hội để trở thành ngôi sao sáng vẫn còn.

Trước đó, cô từng được một tỷ phú Dubai cầu hôn - một lời cầu hôn "như mơ", được đưa đón bằng máy bay riêng và chuẩn bị cho một cuộc sống xa hoa. Thế nhưng, cô đã từ chối, vì không thể từ bỏ nghiệp quần vợt mà mình gắn bó bao năm. Dù lời cầu hôn từ một trong những đại gia thế giới, cô chọn yêu theo cách riêng, giữ lại đam mê và lựa chọn một tương lai không bị đánh đổi.

Còn Roger Federer là vận động viên nổi tiếng, người luôn tỏ ra chững chạc hơn tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tại Thế vận hội Sydney năm 2000 khi cả hai không giành được huy chương, nhưng đã "giành" được nhau. Người đàn ông ấy đã hôn cô trong một khoảnh khắc mà Mirka nhớ như in: "Khi tôi nói 'cậu còn quá trẻ', anh đáp: 'Tôi cũng gần 18 rưỡi rồi đấy'…".

Cuối cùng, họ không chỉ nên duyên mà còn cùng vượt qua thử thách. Mirka, dù rời bỏ sự nghiệp thi đấu, lại trở thành hậu phương vững chắc giúp Federer chinh phục sự nghiệp huy hoàng. Cô vượt qua căn bệnh trầm cảm nhờ có sự đồng hành và chính cô đã khẳng định: "Khi anh ấy thắng là tôi cũng thắng".

Hạnh phúc bình yên, giản dị mới là cuộc sống quý giá

Sau 16 năm kết hôn (2009–2025), Mirka và Roger hiện đang tận hưởng cuộc đời bình yên sau khi Federer giải nghệ vào năm 2022. Họ hiện có hai cặp sinh đôi: hai cô con gái Myla và Charlene (sinh năm 2009), hai cậu con trai Leo và Lenny (sinh năm 2014).

Gia đình hạnh phúc nhà Mirka

Năm 2025, tại Wimbledon, cặp đôi từng là ngôi sao sân tennis đã trở lại với danh hiệu khách mời danh dự, cùng ngồi nơi danh giá bên hoàng gia. Điều đáng chú ý là Mirka vẫn toát lên vẻ duyên dáng và sang trọng xuất hiện trong thiết kế váy trắng tinh tế của Valentino tại Royal Box.

Họ gần gũi hơn với cuộc sống gia đình: những kỳ nghỉ đầy tiếng cười cùng bốn đứa trẻ ở Saint Tropez đã chứng minh hạnh phúc thực sự không cần phô trương. Federer mặc đồ bình thường, chơi đùa cùng con, đời thường giản dị nhưng ấm áp đến lạ thường.

Gần đây hơn, ở Wimbledon 2025, Mirka và Roger ngồi cạnh công nương Gloucester trong Royal Box – một hình ảnh hiếm hoi nhưng khiến cộng đồng tennis thêm "tan chảy" trước tình yêu bền chặt.

Mirka không chỉ là tấm gương về lòng kiên định của người phụ nữ biết giữ đam mê. Cô đã chọn con đường "không dễ", từ chối sự hào nhoáng và chọn tình yêu thật. Giờ đây, đời cô thuộc về mái ấm nhỏ bé, nơi sự ngọt ngào đến từ hành động giản dị: "Thi thoảng anh giúp em dọn giường, lau bát đôi"… Roger gọi đó là "sự sắp đặt hoàn hảo".

Và cô dù không chơi tennis nữa vẫn là người "quan trọng nhất" trong trái tim anh và là hậu phương vững chắc mà mọi phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng.